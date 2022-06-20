Це модернізовані бронемашини, спеціально підготовлені для української армії.

Австралія відвантажила Україні перші чотири бронетранспортери з раніше обіцяної партії у 14 одиниць, повідомляє австралійський телеканал 9NEWS.

Це частина військової допомоги, яку Австралія вирішала надати Україні в рамках пакету у 285 млн дол. Раніше країна вже передала Збройним силам України причепні 155-мм гаубиці M777 та MRAP Bushmaster.

До речі характеристики бронеавтомобілів Bushmaster

Австралійська версія БТР M113 – це модернізована техніка 2007 року, яка має позначення M113AS4.

Ця модифікація має посилений керамічними плитами бронезахист, що дозволяє забезпечити захист від зброї калібром до 14,5 мм. Також дно машини захищає екіпаж від вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв.



Башта з кулеметом Browning M2HB-QCB

Бронетранспортер отримав зміни і в озброєнні. M113AS4 має башту з модернізованим 12,7 мм кулеметом Browning M2HB-QCB.

У рух M113AS4 приводить двигун MTU 6V199TE потужністю 355 к.с. та нова трансмісія. Корпус машини став більшим на 660 мм порівняно з базовою версією. Тому у M113AS4 додали ще одну пару опорних катків.

БТРи перевозять українськими вантажними літаками.