Команда студентов Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) в Сиднее, Австралия разработала и построила настолько эффективный автомобиль, что установил новый мировой рекорд.

Sunswift 7 смог проехать 1000 км на одном заряде менее чем за 12 часов. Это равняется средней скорости 85 км/ч. Официальный рекорд Гиннеса за «Быстрый электромобиль, проезжающий более 1000 км на одном заряде» будет опубликован после того, как вся информация о времени и телеметрических данных будет проанализирована и подтверждена группой экспертов.

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Sunswift 7, седьмая итерация сверхэкономического электромобиля, преодолел 240 кругов трассы за 11 часов 53,32 минуты. Команда начала работу над рекордным прототипом два года назад, хотя UNSW изготовил первую итерацию Sunswift в 1996 году. Sunswift 7 весит всего 500 кг и может похвастаться поразительной аэродинамикой и невероятно низким сопротивлением качению. Он также имеет солнечные батареи для добавления небольшого заряда аккумулятора во время движения.

Попытка установить рекорд не обошлась без драмы: проблема с батареей и прокол шины повлекли за собой полную остановку автомобиля. В правилах мероприятия отмечено, что транспортное средство не может оставаться на месте более 15 минут, и команда решила проблемы – на устранение проблемы BMS потребовалось 14 минут и 52 секунды.

«Во время этого рекорда потребление энергии составляло всего 3,8 кВтч/100 км, тогда как даже самые эффективные электромобили на дороге сегодня достигают показателя лишь 15 кВтч/100 км, а среднее значение составляет около 20 кВтч/100 км. », – говорит руководитель команды профессор практики Ричард Хопкинс.

Sunswift 7 – это не серийный автомобиль будущего, и его не создавали авторитетные инженеры для успешного автопроизводителя. Были компромиссы по комфорту, и, конечно, стоимость непомерна. Тем не менее проект показывает, что можно сделать автомобили более эффективными, устойчивыми и экологически чистыми.