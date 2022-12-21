Команда студентів Університету Нового Південного Уельсу (UNSW) у Сіднеї, Австралія, розробила та побудувала настільки ефективний автомобіль, що встановив новий світовий рекорд.

Sunswift 7 зміг проїхати 1000 км на одному заряді менш ніж за 12 годин. Це дорівнює середній швидкості 85 км/год. Офіційний рекорд Гіннеса за «Найшвидший електромобіль, який проїжджає понад 1000 км на одному заряді» буде опубліковано після того, як уся інформація про час і телеметричні дані будуть проаналізовані та підтверджені групою експертів.

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Sunswift 7, сьома ітерація надекономічного електромобіля, подолав 240 кіл траси за 11 годин 53,32 хвилини. Команда почала працювати над рекордним прототипом два роки тому, хоча UNSW виготовив першу ітерацію Sunswift у 1996 році. Sunswift 7 важить лише 500 кг і може похвалитися вражаючою аеродинамікою та неймовірно низьким опором коченню. Він також має сонячні батареї , щоб додати невеликий заряд акумулятора під час руху.

Спроба встановити рекорд не обійшлася без драми: проблема з батареєю та прокол шини спричинили повну зупинку автомобіля. У правилах заходу було зазначено, що транспортний засіб не може залишатися на місці більше 15 хвилин, і команда вирішила проблеми – на усунення проблеми BMS знадобилося 14 хвилин і 52 секунди.

«Під час цього рекорду споживання енергії становило лише 3,8 кВт·год/100 км, тоді як навіть найефективніші електромобілі на дорозі сьогодні досягають показника лише 15 кВт·год/100 км, а середнє значення становить близько 20 кВт·год/100 км», — каже керівник команди професор практики Річард Хопкінс.

Sunswift 7 — це не серійний автомобіль майбутнього, і його не створювали авторитетні інженери для успішного автовиробника. Були компроміси щодо комфорту, і, звичайно, вартість непомірна. Тим не менш, проект показує, що можна зробити автомобілі більш ефективними, стійкими та екологічно чистими.