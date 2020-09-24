За трехместной кабиной у него будет два мотора Chevrolet V8.

Австралиец Пол Холстед делает деньги на компьютерной технике, однако уже долгое время стремится войти в автоиндустрию. Он известен своим купе Giocattolo на базе Alfa Romeo Sprint с пятилитровым мотором Holden V8 – его фирма в 1980-х собрала 15 таких машин, сожгла 4 миллиона долларов и закрыла этот проект. Попытка номер два предполагает удвоение количества цилиндров. А еще ретро стилистику.

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По замыслу Холстеда Hyperod должен иметь карбоновое шасси, причем колесная база машины будет такая же, как у Lamborghini Aventador – 2700 мм. Внешние панели изготовят из композитов, в частности кевлара. А сам их вид стилизован под классику, задняя оптика на плавниках, например, очень напоминает деталь от Corvette или Bel Air 70-летней давности.

Сходство с ход-родами также обеспечивает выставленный напоказ двигатель, вместе с компонентами подвески. Также “Хиперод” получит широченные задние колеса – 355/25 R21, и минимальный дорожный просвет.

Вместе с Холстедом над Hyperod работает Барри Лок – инженер проекта McLaren F1. Возможно, поэтому у австралийского автомобиля будет трехместная компоновка салона с водительским креслом посередине.

Фото: мотор W16 из двух синхронизированных двигателей V8 / Motor1

В движение Hyperod должен приводить двигатель W16, собранный из двух 7-литровых LS7 V8 Chevrolet, дополненных приводными нагнетателями. Коленчатые валы двигателей присоединены к центральному валу, а тяга на заднюю ось передается через 6-скоростную гоночную секвентальную коробку Albins ST6 с дифференциалом повышенного трения. Заявленная производительность мотора – 1400 лошадиных сил, на 1250 килограммов собственной массы.

Ездовой прототип Hyperod строится уже полтора года, однако до официальной премьеры ждать примерно столько же – автомобиль планируют представить на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич в июле 2022. Hyperod должен стать мелкосерийным суперкаром, собирать автомобили планируют сразу в двух локациях – пригороде Мельбурна и еще не открытой мануфактуре в США.

Фото: эскизы Hyperod / Motor1