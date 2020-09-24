За тримісною кабіною у нього буде два мотори Chevrolet V8.

Австралієць Пол Голстед робить гроші на комп’ютерній техніці, однак вже довгий час прагне увійти в автоіндустрію. Він відомий своїм купе Giocattolo на базі Alfa Romeo Sprint з п'ятилітровим мотором Holden V8 – його фірма у 1980-х зібрала 15 таких машин, спалила 4 мільйони доларів і закрила цей проект. Спроба номер два передбачає подвоєння кількості циліндрів. А ще ретро стилістику.

Також цікаво: Блогер замовив онлайн китайський електричний суперкар, а отримав непорозуміння на колесах: відео

За задумом Холстеда Hyperod повинен мати карбонове шасі, причому колісна база машини буде така ж, як у Lamborghini Aventador – 2700 мм. Зовнішні панелі виготовлять з композитів, зокрема кевлару. А сам їх вигляд стилізований під класику, задня оптика на плавцях, наприклад, дуже нагадує деталь від Corvette чи Bel Air 70-річної давності.

Схожість з ход-родами також забезпечує виставлений напоказ двигун, разом з компонентами підвіски. Також “Гіперод” отримає широченні задні колеса – 355/25 R21, та мінімальний дорожній просвіт.

Разом з Холстедом над Hyperod працює Баррі Лок – інженер проекту McLaren F1. Можливо, тому у австралійського автомобіля буде тримісна компоновка салону з водійським кріслом посередині.

Фото: мотор W16 з двох синхронізованих двигунів V8 / Motor1

У рух Hyperod повинен приводити двигун W16, зібраний з двох 7-літрових LS7 V8 Chevrolet, доповнених приводними нагнітачами. Колінчасті вали двигунів приєднані до центрального валу, а тяга на задню вісь передається через 6-швидкісну гоночну секвентальну коробку Albins ST6 з диференціалом підвищеного тертя. Заявлена продуктивність мотора – 1400 кінських сил, на 1250 кілограмів власної маси.

Їздовий прототип Hyperod будується вже півтора року, однак до офіційної прем'єри чекати приблизно стільки ж – автомобіль планують представити на конкурсі елегантності в Пеббл-Біч у липні 2022. Hyperod повинен стати дрібносерійним суперкаром, збирати автомобілі планують одразу у двох локаціях – передмісті Мельбурна та ще не відкритій мануфактурі у США.

Фото: ескізи Hyperod / Motor1