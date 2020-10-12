Созданный специалистами ателье Lagermax ивент-кар получил название LMX Taurus и предназначен для того, чтобы создавать рокот.

Red Bull Рокот (Rockit) - это специальный проект Red Bull, созданный на базе легендарного американского пикапа Dodge RAM 1500 Laremie.

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Австрийские тюнеры превратили пикап в закрытый фургон с необычным кузовом, внутри которого скрывается аппаратура для проведения шумных вечеринок – диджейская установка Pioneer Nexus 2, громкоговорители, автономная бензиновая электростанция, 3 LCD-дисплея, Sony PlayStation 4, а также холодильник, всегда полный холодного Red Bull.

В движение автомобиль приводит 5,7-литровый HEMI мощностью 360 л. с., а полный привод, лебедка и подвеска для трофи-рейдов позволяют Red Bull Рокот устроить вечеринку где угодно.

Шоукар презентовали в Украине во время шестого этапа чемпионата Украины по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

Фото: Red Bull Рокіт (Rockіt) / eba.com.ua