Створений спеціалістами ательє Lagermax івент-кар отримав назву LMX Taurus і призначений для того, щоб створювати рокіт.

Red Bull Рокіт (Rockіt) – це спеціальний проект Red Bull, створений на базі легендарного американського пікапа Dodge RAM 1500 Laremie.

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Австрійські тюнери перетворили пікап на закритий фургон з незвичайним кузовом, всередині якого ховається апаратура для проведення гучних вечірок – діджейська установка Pioneer Nexus 2, гучномовці, автономна бензинова електростанція, 3 LCD-дисплея, Sony PlayStation 4, а також холодильник, завжди повний холодного Red Bull.

У рух автомобіль приводить 5,7-літровий HEMI потужністю 360 к.с., а повний привід, лебідка і підвіска для трофі-рейдів дозволяють Red Bull Рокіт влаштувати вечірку де завгодно.

Шоукар презентували в Україні під час шостого етапу чемпіонату України зі шосейно-кільцевих мотоперегонів.

Фото: Red Bull Рокіт (Rockіt) / eba.com.ua