Кузовне ательє Carrosserie Caselani пропонує набір панелей, що надають сучасним Citroen Space Tourer та Citroen Jumpy вінтажного вигляду Citroen Type H 1947-1981 років.

Трансформація від ательє Carrosserie Caselani у Citroen Type HG можлива для комерційних вантажівок та пасажирських мінівенів з будь-якою довжиною кузова.

Також цікаво: Китайці зробили тюнінг для Tesla Model X: Ілон Маск про це ще не знає

Вперше стилізований боді-кіт від італійської студії Carrosserie Caselani був представлений у 2017 році для фургона Jumper – як вшанування 70-ї річниці оригінального Citroen Type H. Тоді фірма обмежила тираж комплектів модифікації до 70 екземплярів. Тепер же дизайнери Фабріціо Казелані і Девід Обендорфер пропонують новий “костюм” для молодших моделей SpaceTourer та Jumpy. про обмеження тиражу не повідомляється.

Нові кузовні панелі, круглі фари і ліхтарі та решту деталей можна застосовувати як на мінівенах з традиційними моторами, так і на електричній версії e-Jumpy, у будь-якій формі кузову: XS, M або XL. Салон, залишається без змін.

Незалежно від типу і довжини кузова, набір компонентів для трансформації обійдеться у 14 800 євро. У цю суму включені сам боді-кіт, його монтаж та фарбування.

Фото: Citroen Type HG від Carrosserie Caselani та оригінальний Citroen Type H / Autoblog