Кузовное ателье Carrosserie Caselani предлагает набор панелей, предоставляют современным Citroen Space Tourer и Citroen Jumpy винтажного вида Citroen Type H 1947-1981 лет.

Трансформация от ателье Carrosserie Caselani в Citroen Type HG возможна для коммерческих грузовиков и пассажирских минивэнов с любой длиной кузова.

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Впервые стилизованный боди-кит от итальянской студии Carrosserie Caselani был представлен в 2017 году для фургона Jumper – как чествование 70-й годовщины оригинального Citroen Type H. Тогда фирма ограничила тираж комплектов модификации до 70 экземпляров. Теперь же дизайнеры Фабрицио Казелани и Дэвид Обендорфер предлагают новый “костюм” для младших моделей SpaceTourer и Jumpy. Об ограничении тиража не сообщается.

Новые кузовные панели, круглые фары и фонари и остальные детали можно применять как на минивэнах с традиционными моторами, так и на электрической версии e-Jumpy, в любой форме кузова: XS, M или XL. Салон остается без изменений.

Независимо от типа и длины кузова, набор компонентов для трансформации обойдется в 14 800 евро. В эту сумму включены сам боди-кит, его монтаж и покраска.

Фото: Citroen Type HGо от Carrosserie Caselani и оригинальный Citroen Type H / Autoblog