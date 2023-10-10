Представлен электрический катер с начинкой от будущего Porsche Macan EV. Начальная цена – 561 700 евро.

Катер Frauscher x Porsche 850 Fantom Air оснащен батареями емкостью 100 киловатт-часов и 544-сильным электромотором, способным проплыть более 100 километров. Еще катер имеет четыре режима движения, от швартовочного Dock до скоростного Sport+, и пост управления, спроектированный студией FA Porsche.

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Австрийская компания открыла прием заказов на электрический катер Frauscher x Porsche 850 Fantom Air стоимостью 561 700 евро. Спидбот, как известно из названия, построен в сотрудничестве с Porsche, причем оно не ограничилось декором и проектированием поста управления. Часть компонентов силовой установки катер разделяет с будущим электрическим Macan. Это и установленная на тросовых демпферах 800-вольтовая батарея емкостью 100 киловатт-часов, и электромотор с пиковой отдачей 544 лошадиные силы.

Параллели с автомобилями Porsche на этом не заканчиваются, поскольку катер предлагает выбор из четырех режимов движения: Dock, Range, Sport и Sport+. Каждый имеет свою кривую отклика на газ и предел скорости. Так, «швартовочный» не даст разогнаться более восьми узлов или 15 километров в час, а в Sport+ ограничитель сработает всего на 85 километрах в час. Одной зарядки хватает на 45—100 километров в зависимости от скорости, так что проплыть из Монако через Канны в Сен-Тропе вполне реально. Но потом все-таки придется подзарядиться, причем если это будет колонка мощностью 250 киловатт, то наполнение батареи до 80% займет менее получаса.

Интерьер катера, спроектированный студией FA Porsche. Он черпает вдохновение в культовых спорткарах — в том же 911. Здесь и знакомый руль, обтянутый кожзамом, чтобы не портился от соленой воды, и аналоговые приборы, и два кресла с интегрированными подголовниками и развитой боковой поддержкой. А какое внимание к деталям! Например, торцы передней панели сделаны в форме винглетов, законцовок крыла, но функционально выступают в роли перил. В стандартное оснащение спидбота входят подруливающие носовые устройства, аудиосистема с Bluetooth и WiFi, навесы для защиты от солнца и наружное освещение, в том числе подводное.

Первая партия из 25 катеров будет поставлена покупателям в течение 2024 года. При заказе можно выбрать варианты обивки диванов и шезлонгов, а также цвет корпуса и палубы. Клиентам Frauscher Bootswerft будет где разгуляться, ведь компания обещает предоставить им всю палитру красок, доступную автомобилям Porsche.