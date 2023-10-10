Представлений електричний катер із начинкою від майбутнього Porsche Macan EV. Початкова ціна - 561 700 євро.

Катер Frauscher x Porsche 850 Fantom Air оснащений батареями ємністю 100 кіловат-годин та 544-сильним електромотором, Він здатний пропливти більше 100 кілометрів. Ще катер має чотири профілю руху, від швартувального Dock до швидкісного Sport+, і пост управління, спроектований студією FA Porsche.

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Австрійська компанія відкрила прийом замовлень на електричний катер Frauscher x Porsche 850 Fantom Air вартістю 561 700 євро. Спідбот, як відомо з назви, побудований у співпраці з Porsche, причому вона не обмежилася декором та проектуванням поста управління. Частина компонентів силової установки катер ділить з майбутнім електричним Macan. Це і встановлена на тросових демпферах 800-вольтова батарея ємністю 100 кіловат-годин, і електромотор з піковою віддачею 544 кінські сили.

Паралелі з автомобілями Porsche на цьому не закінчуються, оскільки катер пропонує вибір із чотирьох режимів руху: Dock, Range, Sport та Sport+. Кожен має власну криву відгуку на газ та ліміт швидкості. Так, «швартувальний» не дасть розігнатися понад вісім вузлів, або 15 кілометрів на годину, а Sport+ обмежувач спрацює лише на 85 кілометрах на годину. Однієї зарядки вистачає на 45—100 кілометрів залежно від швидкості, тож пропливти з Монако через Канни в Сен-Тропі цілком реально. Але потім все-таки доведеться підзарядитись, причому якщо це буде «колонка» потужністю 250 кіловат, то наповнення батареї до 80% займе менше півгодини.

Інтер’єр катера, спроектовано студією FA Porsche. Він черпає натхнення в культових спорткарах — у тому ж 911. Тут і знайоме кермо, обтягнуте шкірозамінником, щоб не псувалося від солоної води, і аналогові прилади, і два крісла з інтегрованими підголовниками та розвиненою бічною підтримкою. А яка увага до деталей! Наприклад, торці передньої панелі зроблені у формі вінглетів, законцівок крила, але функціонально виступають у ролі поручнів. У стандартне оснащення спідбота входять носові пристрої, що підрулюють, аудіосистема з Bluetooth і WiFi, навіси для захисту від сонця і зовнішнє освітлення, в тому числі підводне.

Першу партію з 25 катерів буде поставлено покупцям протягом 2024 року. При замовленні можна вибрати варіанти оббивки диванів та шезлонгів, а також колір корпусу та палуби. Клієнтам Frauscher Bootswerft буде де розгулятися, адже компанія обіцяє надати їм всю палітру фарб, доступну автомобілям Porsche.