Мэрия Вены очередным траншем укрепила медицинский автопарк Одесской области: пять реанимобилей уже проходят госрегистрацию в местном Сервисном центре МВД.

Предложение на закупку автомобилей скорой медицинской помощи целевым назначением для Одесщины вынес на рассмотрение депутатов столицы мэр Вены Михаэль Людвиг. Инициативу поддержали. На выделенные средства закупили реанимобили на шасси Volkswagen Crafter.

Все машины пришли в Одессу, полностью укомплектованы необходимым оборудованием и инструментарием. Это подтвердил на своей странице в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер : "Скорые оборудованы всем необходимым для поддержания жизни во время транспортировки больных или раненых в больницу. Спасибо нашим австрийским партнерам за помощь"

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Автомобили поставлены на баланс автопарка "Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф". После госрегистрации машины включат в график дежурства.

Санитарные автомобили Volkswagen типа С сохранили венскую колористику, они видны и слышны издалека и, главное, они будут кому-то спасать жизнь. Фото: Одесская ОВА

Автомобили скорой медицинской помощи на платформе Volkswagen Crafter отвечают требованиям стандарта машин типа C, то есть транспортировки в условиях реанимации и интенсивной терапии. Карета может похвастаться просторным салоном, исключительными ходовыми качествами и современными функциями.

Мощный дизельный двигатель выдает 140 л.с. (103 кВт) и считается достаточно экономичным для машин такой размерной группы и назначения - средний расход топлива здесь 8,5 л/100 км.