Вторую партию пикапов передала в течение июля сформированным подразделениям ТРО мэрия Одессы.

В нынешние выходные защитникам отправлены 11 внедорожников Mitsubishi. Неделю назад для нужд одесских бригад терробороны отправлено еще девять таких машин.

" Как и обещали, передана очередная партия автомобилей для наших защитников. То есть всего 20 машин такой модификации. Заявки поступили от одесских бригад ТРО. Также нашим ребятам на фронте нужны пикапы. В настоящее время завершаются процедуры закупки и в ближайшее время два десятка пикапов поедут на передовую ", – сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Также одесским терробороновцам отправлен автомобиль скорой помощи. Его в свое время подарили израильские партнеры. Поскольку в такой технике очень нуждались на передовой, то ее также передали добровольческому формированию Одесской общины. В настоящее время машина обслуживает 126-ю бригаду территориальной обороны.

Все поставки техники сформированным добровольческим подразделениям мэрия Одессы осуществляет в рамках городской программы помощи ТРО. Фото: мэрия Одессы

В июльской поставке подразделениям ТРО также есть грузовик с крано-манипуляторной установкой. КМУ грузоподъемностью 30 тонн защитникам передала городская "Спасительно-водолазная служба".

Для улучшения бытовых нужд мэрия передала своим добровольческим бригадам семь банно-прачечных комплексов. Еще восемь таких БПК будет передано ТРО в ближайшее время.