Другу партію пікапів передала протягом липня сформованим підрозділам ТРО мерія Одеси.

У нинішні вихідні захисникам відправлено 11 позашляховиків Mitsubishi. Тиждень тому для потреб одеських бригад тероборони відправлено ще дев’ять таких машин.

"Як і обіцяли, передана чергова партія автівок для наших захисників. Тобто всього 20 машин такої модифікації. Заявки надійшли від одеських бригад ТРО. Також нашим хлопцям на фронті потрібні пікапи. Наразі завершуються процедури закупівлі та найближчим часом два десятки пікапів поїдуть на передову", – повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

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Також одеським тероборонівцям відправлено автомобіль швидкої допомоги. Його свого часу подарували ізраїльські партнери. Оскільки така техніка дуже потрібна на передовій, то її також передали добровольчому формуванню Одеської громади. Наразі машина обслуговує 126-у бригаду територіальної оборони.

Усі поставки техніки сформованим добровольчим підрозділам мерія Одеси здійснює в рамках міської програми допомоги ТРО. Фото: мерія Одеси

У липневій поставці підрозділам ТРО також є вантажівка з крано-маніпуляторною установкою. КМУ вантажопідйомністю 30 тон захисникам передала міська "Рятувально-водолазна служба".

Для покращення побутових потреб мерія передала своїм добровольчим бригадам сім прально-лазневих комплексів. Ще вісім таких ПЛК буде передано ТРО найближчим часом.