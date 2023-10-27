Мерія Відня черговим траншем зміцнила медичний автопарк Одеської області: п’ять реанімобілів вже проходять держреєстрацію у місцевому Сервісному центрі МВС.

Пропозицію на закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги цільовим призначенням для Одещини виніс на розгляд депутатів столиці мер Відня Міхаель Людвіг. Ініціативу підтримали. На виділені кошти закупили реанімобілі на шасі Volkswagen Crafter.

Усі машині прийшли в Одесу повністю укомплектовані необхідним обладнанням та інструментарієм. Це підтвердив на своїй сторінці в Telegram-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер: "Швидкі обладнано всім необхідним для підтримки життя під час транспортування хворих чи поранених до лікарні. Дякуємо нашим австрійським партнерам за допомогу"

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Автомобілі поставлено на баланс автопарку "Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф". Після держреєстрації машини включать у графік чергування.

Санітарні автомобілі Volkswagen типу С зберегли віденську кольористику, їх видно і чути буде здалеку і, головне, вони комусь рятуватимуть життя. Фото: Одеська ОВА

Автомобілі швидкої медичної допомоги на платформі Volkswagen Crafter відповідають вимогам стандарту машин типу C, тобто транспортування в умовах реанімації та інтенсивної терапії. Карета може похвалитися просторим салоном, винятковими ходовими якостями та сучасними функціями.

Потужний дизельний двигун видає 140 к.с. (103 кВт) і вважається доволі економічним для машин такої розмірної групи та призначення - середня витрата палива тут 8,5 л/100 км.