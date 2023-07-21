Аукцион RM Sotheby's выставил на августовские торги лот с автомобилем Aston Martin V8, на котором Джеймс Бонд ездил в фильме "Огни дневного света". За него планируют выручить не менее 1,8 миллиона долларов.

В описании лота отмечается, что это один из четырех полноценных автомобилей, которые в 1987 году сыграли главную роль в упомянутом фильме. Авто выставляется после тщательной реставрации, которую затеял ее нынешний владелец.

Aston Martin 1973 года выпуска был куплен "из рук" EON Films в 1986 году, поскольку в то время у автопроизводителя был 18-месячная очередь ожидания новых автомобилей, а сроки съемок требовали немедленного ввода машини в процесс.

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В мастерской киностудии машину из зеленого металлика Tudor Green пришлось перекрасить в Cumberland Grey, добавить капот от карбюраторной модели и люк на крыше, а также обновить все детали, которые были переделанны с тех пор, как автомобиль был впервые продан.

Для «зимней» сценарной версии ему добавили выносные лыжи, а для динамики разгона – “ракетный” двигатель. Правда, для эпизода спуска с заснеженной горы механики сняли на всякий случай двигатель и коробку передач. Этот сногсшибательный сюжет можно посмотреть в коротком видео, которое Авто24 добавляет в текст.

Кроме обновленной хвостовой части по имитации ракетного ускорителя и усиленных порогов, куда крепились выносные лыжи, для безопасности актеров во время съемок в салоне был установлен каркас безопасности, а под ним – еще и толстые стальные защитные пластины.

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EON Productions владела автомобилем до 1995 года, когда его продали известному коллекционеру облигаций Питеру Нельсону. Машина киногероя находилась в автомобильном музее Cars of the Stars (Англия) как статический экспонат до 2004 года, после чего ее продали американскому коллекционеру.

Здесь не тюнинг и не реставрация, а только восстановление рабочих ходовых характеристик и киношных имитаций. Фото: RM Sotheby's

В 2021 году новый владельцу решил, что наконец-то пора вернуть машину на дорогу. Итак, в моторной нише легковушки появился карбюраторный двигатель V540 V8 в версии Vantage. Также добавили оригинальную пятиступенчатую механическую коробку передач ZF, позаботились о ходовой.

В ходе модернизации машины, которой в нынешнем году исполняется 50 лет, владелец воспользовался возможностью снять коррозионные проявления, устранить любые механические неисправности и перекрасить автомобиль, чтобы он выглядел как новый. Кроме того, была установлена центральная консоль с фиктивными переключателями тогдашних инновационных киношных гаджетов, кнопка самоуничтожения. Не забыли и об огнемете, чтобы сделать задний ракетный ускоритель более правдоподобным.

После 28 лет статической стоянки в коллекционных и музейных рядах автомобиль Джеймса Бонда наконец-то вырвется на пространство дорог. Фото: RM Sotheby's

У поклонников бондианы появилась редкая возможность приобрести настоящую машину Джеймса Бонда, которая к тому же еще и на ходу и в имитации киношной. Правда, это удовольствие обойдется новому владельцу, как предполагает RM Sotheby's, от 1,4 до 1,8 миллиона долларов. Окончательная цена станет известна после аукциона с 17 по 19 августа.