Аукціон RM Sotheby's виставив на серпневі торги лот з автомобілем Aston Martin V8, на якому Джеймс Бонд їздив у фільмі "Вогні денного світла". За нього планують виручити щонайменше за 1,8 мільйона доларів.

В описі до лота зазначається, що це один з чотирьох повноцінних автомобілів, що у 1987 році зіграли головну роль у згаданому фільмі. Автівка виставляється після ретельної реставрації, яку затіяв її черговий власник.

Aston Martin 1973 року випуску був куплений "з рук" EON Films у1986 році, оскільки в той час у автовиробника був 18-місячний список очікування на нові автомобілі, а терміни зйомок вимагали негайного введення автомобіля в процес.

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У майстерні кіностудії машину з зеленого металіка Tudor Green довелося перефарбувати в Cumberland Grey, додати капот від карбюраторної моделі та люк на даху, а також оновити всі деталі, які були перероблені з того часу, як автомобіль був уперше проданий.

Для «зимової» сценарної версії йому додали виносні лижі, а для динаміки розгону – "ракетний" двигун. Щоправда, для епізоду спуску з засніженої гори механіки зняли на всяк випадок двигун та коробку передач. Цей карколомний сюжет можна подивитися у короткому відео, що Авто24 додає до тексту.

Окрім оновленої хвостової частини з імітацію ракетного прискорювача і підсилених порогів, куди кріпилися виносні лижі, для безпеки акторів під час зйомок, було встановлено каркас безпеки, а під ним – ще й товсті сталеві захисні пластини.

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EON Productions володіла автомобілем до 1995 року, коли його продали відомому колекціонерові облігацій Пітеру Нельсону. Машина кіногероя знаходилася в автомобільному музеї Cars of the Stars (Англія) як статичний експонат до 2004 року, після чого її продали американському колекціонерові.

Тут не тюнінг і не реставрація, а лише відновлення робочих ходових характеристик і кіношних імітацій. Фото: RM Sotheby's

У 2021 році новий власнику вирішив, що нарешті настав час повернути машину на дорогу. Отож, у моторній ніші легковика з’явився карбюраторний двигун V540 V8 у версії Vantage. Також додали оригінальну п'ятиступеневу механічну коробку передач ZF, подбали про ходову.

У ході модернізації машини, якій в нинішнім році виповнюється 50 літ, власник скористався можливістю зняти прояви корозії, усунути будь-які механічні несправності та перефарбувати автомобіль, щоб він виглядав як новий. Крім того, була встановлена центральна консоль з фіктивними перемикачами для тодішніх інноваційних кіношних гаджетів, кнопка самознищення. Не забули і про вогнемет, щоб зробити задній ракетний прискорювач більш правдоподібним.

Після 28 років статичної стоянки в колекційних та музейних рядах автомобіль Джеймса Бонда нарешті вирветься на простір доріг. Фото: RM Sotheby's

У шанувальників бондіани появилася рідкісна можливість придбати справжню машину Джеймса Бонда, яка до того ж ще й на ходу та в імітації кіношної. Щоправда, це задоволення обійдеться новому власнику, як передбачає RM Sotheby's, від 1,4 до 1,8 мільйона доларів. Остаточна ціна стане відома після аукціону, що проходитиме з 17 по 19 серпня.