Массовые ограничения из-за пандемии повлияли на весь мир в целом и авторынок в частности. Пересечение границы временно ограничено. Однако украинский авторынок не остановился, а приспособился и продолжает активно расти. Рассказываем, как ввезти автомобиль из Европы в такое непростое время.

Как демонстрирует статистика украинского авторынка, спрос на подержанные авто из-за границы растет, несмотря на пандемию и карантин. Только в декабре 2020 года было импортировано более 40 тысяч авто с пробегом. В целом в течение 2020 года Украина пополнилась примерно 380-ю тысячами подержанных легковых автомобилей.

Ранее так называемые “гонщики” самостоятельно ехали в страны Европы, осматривали транспорт и привозили его в Украину своим ходом. Сейчас выехать в Европу сложно из-за карантинных ограничений. Поехать за машиной и лично пригнать машину б/у стало значительно сложнее. Поэтому способы пригона транспорта из-за рубежа изменились.

Решение – доставка машины автовозом

Большинство дилеров подстроились под требования нового времени. Самостоятельный пригон – прошлое, сейчас доставка авто происходит автовозами. И речь идет не о так называемых “эвакуаторах” или “лаветах”, а о тягачах со специальным прицепом на 8 мест для машин.

Свободно пересекать границы разных стран и привезти авто в Украину дают возможность разрешения на международные перевозки и внешнеэкономическую деятельность. Водитель автовоза получает перечень автомобилей или других транспортных средств, которые нужно доставить в определенную локацию, и адрес их местоположения. Он строит маршрут в соответствии с этими адресами, загружает машины на автовоз и едет в Украину. В среднем пригнать машину таким образом из стран ЕС занимает до 10 дней с момента покупки до растаможки автомобиля в Украине.

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Если хотите сэкономить, без автовоза не обойтись и при покупке авто из Америки. Доставка авто б/у из США осуществляется морем в порты Европейского Союза. Там формируется группа из 8 машин, они загружаются на автовоз и направляются в Украину. Это значительно выгоднее, чем ехать специально за одним автомобилем. В среднем процесс доставки авто из Америки занимает два месяца, с момента покупки до постановки на учет в Украине.

Крупные компании, которые занимаются импортом транспортных средств, имеют собственные логистические компании в структуре. Это позволяет построить лучший маршрут и свести сопутствующие расходы к минимуму. Например, отдел логистики компании WEST AUTO HUB с начала карантина и до настоящего момента организовал доставку почти 2 тысяч подержанных автомобилей из-за рубежа. WEST AUTO HUB предоставляет все гарантии того, что автомобиль будет доставлен быстро и качественно, поэтому компании можно доверить доставку автомобилей любой стоимости: от Volkswagen Passat до Range Rover.

Преимущества доставки транспорта автовозами:

Это выгодно. На автовоз помещается сразу 8 автомобилей. Доставка машины таким образом дешевле, чем привезти авто из-за границы самостоятельно.

На автовоз помещается сразу 8 автомобилей. Доставка машины таким образом дешевле, чем привезти авто из-за границы самостоятельно. Это безопасно. Автовоз застрахован вместе со всеми машинами, которые перевозит. Страховать каждый автомобиль отдельно не нужно. Кроме этого, вы можете не волноваться за сохранность машины во время доставки: страхование автовоза полностью возмещает возможные убытки при возникновении непредвиденных ситуаций.

Автовоз застрахован вместе со всеми машинами, которые перевозит. Страховать каждый автомобиль отдельно не нужно. Кроме этого, вы можете не волноваться за сохранность машины во время доставки: страхование автовоза полностью возмещает возможные убытки при возникновении непредвиденных ситуаций. Экономия времени и усилий. Вы можете заниматься другими делами в то время, пока ваш автомобиль доставляют автовозом. Не нужно тратить много времени на поездку за границу, заниматься вопросами жилья и питания.

Вы можете заниматься другими делами в то время, пока ваш автомобиль доставляют автовозом. Не нужно тратить много времени на поездку за границу, заниматься вопросами жилья и питания. Надежность. Компания WEST AUTO HUB гарантирует качество и безопасность доставки транспорта из-за рубежа. Это крупная компания, которая не исчезнет в случае сложностей или проблем.

Сколько стоит доставка машины автовозом

Как показывает практика, доставка автомобиля из-за рубежа автовозом по сравнению с самостоятельным пригоном машины экономит не только деньги, но и время. Цена одного места на автовозе “Германия – Украина” стартует от 600 евро. Попробуйте посчитать, сколько вам в сегодняшних условиях будет стоить самостоятельно пригнать авто. Как минимум, нужно как-то попасть за границу. Надо чем-то питаться и где-то ночевать. Нужно изготовить временные номерные знаки, застраховать автомобиль, заправить его, оплатить проезд по платным магистралям, простоять несколько часов (а то и дней) в очереди. Список можно продолжить, однако даже перечисленные расходы уже выходят за пределы этой суммы.

Нужно понимать, что фиксированной цены на доставку транспортных средств из-за рубежа автовозом нет. На цену влияет, помимо дистанции перевозки, страна, из которой нужно привезти автомобиль. В каждой из стран ЕС – свои особенности оформления экспортной документации, что влияет на ее стоимость. Также цена перевозки транспортного зависит от класса, размера и веса авто. Привезти микроавтобус или ”паркетник" SUV будет дороже, чем машинку А-класса.

Как зарабатывать, не выходя из дома

Сфера импорта транспорта изменилась за период карантина, однако каждый может найти свои преимущества в этих изменениях, подстроиться под новые условия и успешно продолжать заниматься своим делом пригона авто из-за границы. Если вы представитель автомобильного бизнеса, рекомендуем детальнее поинтересоваться, как ввезти автомобиль под растаможку в Украине в 2021 году дистанционно.

Купить авто, не выезжая за границу, можно у проверенных продавцов или же онлайн на аукционе. Такие интернет-площадки позволяют приобрести “не битое” авто из стран Европы – Германии, Бельгии, Нидерландов, Польши, а также легко поврежденное транспортное средство из США и Канады. Привезти легковушку выгодно автовозом. Это значит, что зарабатывать можно, не выходя из дома, организуя и контролируя все процессы дистанционно.

Менеджеры компании WEST AUTO HUB могут предложить комплексное решение доставки, растаможки автомобиля и сертификации именно для представителей автомобильного бизнеса.

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