Массовые ограничения из-за пандемии повлияли на весь мир в целом и авторынок в частности. Пересечение границы временно ограничено. Однако украинский авторынок не остановился, а приспособился и продолжает активно расти. Рассказываем, как ввезти автомобиль из Европы в такое непростое время.
Как демонстрирует статистика украинского авторынка, спрос на подержанные авто из-за границы растет, несмотря на пандемию и карантин. Только в декабре 2020 года было импортировано более 40 тысяч авто с пробегом. В целом в течение 2020 года Украина пополнилась примерно 380-ю тысячами подержанных легковых автомобилей.
Ранее так называемые “гонщики” самостоятельно ехали в страны Европы, осматривали транспорт и привозили его в Украину своим ходом. Сейчас выехать в Европу сложно из-за карантинных ограничений. Поехать за машиной и лично пригнать машину б/у стало значительно сложнее. Поэтому способы пригона транспорта из-за рубежа изменились.
Решение – доставка машины автовозом
Большинство дилеров подстроились под требования нового времени. Самостоятельный пригон – прошлое, сейчас доставка авто происходит автовозами. И речь идет не о так называемых “эвакуаторах” или “лаветах”, а о тягачах со специальным прицепом на 8 мест для машин.
Свободно пересекать границы разных стран и привезти авто в Украину дают возможность разрешения на международные перевозки и внешнеэкономическую деятельность. Водитель автовоза получает перечень автомобилей или других транспортных средств, которые нужно доставить в определенную локацию, и адрес их местоположения. Он строит маршрут в соответствии с этими адресами, загружает машины на автовоз и едет в Украину. В среднем пригнать машину таким образом из стран ЕС занимает до 10 дней с момента покупки до растаможки автомобиля в Украине.
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Если хотите сэкономить, без автовоза не обойтись и при покупке авто из Америки. Доставка авто б/у из США осуществляется морем в порты Европейского Союза. Там формируется группа из 8 машин, они загружаются на автовоз и направляются в Украину. Это значительно выгоднее, чем ехать специально за одним автомобилем. В среднем процесс доставки авто из Америки занимает два месяца, с момента покупки до постановки на учет в Украине.
Крупные компании, которые занимаются импортом транспортных средств, имеют собственные логистические компании в структуре. Это позволяет построить лучший маршрут и свести сопутствующие расходы к минимуму. Например, отдел логистики компании WEST AUTO HUB с начала карантина и до настоящего момента организовал доставку почти 2 тысяч подержанных автомобилей из-за рубежа. WEST AUTO HUB предоставляет все гарантии того, что автомобиль будет доставлен быстро и качественно, поэтому компании можно доверить доставку автомобилей любой стоимости: от Volkswagen Passat до Range Rover.
Преимущества доставки транспорта автовозами:
- Это выгодно. На автовоз помещается сразу 8 автомобилей. Доставка машины таким образом дешевле, чем привезти авто из-за границы самостоятельно.
- Это безопасно. Автовоз застрахован вместе со всеми машинами, которые перевозит. Страховать каждый автомобиль отдельно не нужно. Кроме этого, вы можете не волноваться за сохранность машины во время доставки: страхование автовоза полностью возмещает возможные убытки при возникновении непредвиденных ситуаций.
- Экономия времени и усилий. Вы можете заниматься другими делами в то время, пока ваш автомобиль доставляют автовозом. Не нужно тратить много времени на поездку за границу, заниматься вопросами жилья и питания.
- Надежность. Компания WEST AUTO HUB гарантирует качество и безопасность доставки транспорта из-за рубежа. Это крупная компания, которая не исчезнет в случае сложностей или проблем.
Сколько стоит доставка машины автовозом
Как показывает практика, доставка автомобиля из-за рубежа автовозом по сравнению с самостоятельным пригоном машины экономит не только деньги, но и время. Цена одного места на автовозе “Германия – Украина” стартует от 600 евро. Попробуйте посчитать, сколько вам в сегодняшних условиях будет стоить самостоятельно пригнать авто. Как минимум, нужно как-то попасть за границу. Надо чем-то питаться и где-то ночевать. Нужно изготовить временные номерные знаки, застраховать автомобиль, заправить его, оплатить проезд по платным магистралям, простоять несколько часов (а то и дней) в очереди. Список можно продолжить, однако даже перечисленные расходы уже выходят за пределы этой суммы.
Нужно понимать, что фиксированной цены на доставку транспортных средств из-за рубежа автовозом нет. На цену влияет, помимо дистанции перевозки, страна, из которой нужно привезти автомобиль. В каждой из стран ЕС – свои особенности оформления экспортной документации, что влияет на ее стоимость. Также цена перевозки транспортного зависит от класса, размера и веса авто. Привезти микроавтобус или ”паркетник" SUV будет дороже, чем машинку А-класса.
Как зарабатывать, не выходя из дома
Сфера импорта транспорта изменилась за период карантина, однако каждый может найти свои преимущества в этих изменениях, подстроиться под новые условия и успешно продолжать заниматься своим делом пригона авто из-за границы. Если вы представитель автомобильного бизнеса, рекомендуем детальнее поинтересоваться, как ввезти автомобиль под растаможку в Украине в 2021 году дистанционно.
Купить авто, не выезжая за границу, можно у проверенных продавцов или же онлайн на аукционе. Такие интернет-площадки позволяют приобрести “не битое” авто из стран Европы – Германии, Бельгии, Нидерландов, Польши, а также легко поврежденное транспортное средство из США и Канады. Привезти легковушку выгодно автовозом. Это значит, что зарабатывать можно, не выходя из дома, организуя и контролируя все процессы дистанционно.
Менеджеры компании WEST AUTO HUB могут предложить комплексное решение доставки, растаможки автомобиля и сертификации именно для представителей автомобильного бизнеса.
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