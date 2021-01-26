Масові обмеження через пандемію вплинули на весь світ загалом та авторинок зокрема. Перетин кордону тимчасово обмежений. Проте український авторинок не зупинився, а пристосувався і продовжує активно зростати. Розповідаємо, як ввезти автомобіль з Європи в такий непростий час.

Як демонструє статистика українського авторинку, попит на вживані авто з-за кордону зростає, попри пандемію та карантин. Лише в грудні 2020 року було імпортовано понад 40 тисяч авто з пробігом. Загалом протягом 2020 року Україна поповнилася близько 380-ма тисячами вживаних легкових автомобілів.

Раніше так звані “гонщики” самостійно їхали у країни Європи, оглядали транспорт та привозили його до України власним ходом. Зараз виїхати до Європи складно через карантинні обмеження. Поїхати за машиною та особисто пригнати машину б/у стало значно складніше. Тому способи пригону транспорту з-за кордону змінилися.

Рішення – доставка машини автовозом

Більшість дилерів підлаштувалися під вимоги нового часу. Самостійний пригін – минуле, зараз доставка авто відбувається автовозами. І мова йде не про так звані “евакуатори” чи “лавети”, а про тягачі зі спеціальним причепом на 8 місць для машин.



Вільно перетинати кордони різних країн та привезти авто в Україну дають можливість дозволи на міжнародні перевезення та зовнішньоекономічну діяльність. Водій автовоза отримує перелік автомобілів чи інших транспортних засобів, які потрібно доставити до певної локації, та адресу їх місця розташування. Він будує маршрут відповідно до цих адрес, завантажує машини на автовоз та їде до України. В середньому пригнати машину таким чином з країн ЄС займає до 10 днів з моменту покупки до розмитнення автомобіля в Україні.

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Якщо хочете зекономити, без автовоза не обійтися і при купівлі авто з Америки. Доставка авто б/у з США здійснюється морем у порти Європейського союзу. Там формується група із 8 машин, вони завантажуються на автовоз та прямують до України. Це значно вигідніше, ніж їхати спеціально за одним автомобілем. В середньому процес доставки авто з Америки займає два місяці, з моменту купівлі до постановки на облік в Україні.

Великі компанії, що займаються імпортом транспортних засобів, мають власні логістичні компанії в структурі. Це дозволяє побудувати найкращий маршрут та звести супутні витрати до мінімуму. Наприклад, відділ логістики компанії WEST AUTO HUB з початку карантину і до сьогодні організував доставку майже 2 тисяч вживаних автомобілів з-за кордону. WEST AUTO HUB надає усі гарантії того, що авто буде доставлено швидко та якісно, тому компанії можна довірити доставку автомобілів будь-якої вартості: від Volkswagen Passat до Range Rover.

Переваги доставки транспорту автовозами:

Це вигідно. На автовоз вміщається одразу 8 автомобілів. Доставка машини таким чином дешевша, ніж привезти авто з-за кордону самостійно.

На автовоз вміщається одразу 8 автомобілів. Доставка машини таким чином дешевша, ніж привезти авто з-за кордону самостійно. Це безпечно. Автовоз застрахований разом з усіма машинами, які перевозить. Страхувати кожне авто окремо не потрібно. Окрім цього, ви можете не хвилюватися за збереженість авто під час доставки: страхування автовоза повністю відшкодовує можливі збитки при виникненні непередбачуваних ситуацій.

Автовоз застрахований разом з усіма машинами, які перевозить. Страхувати кожне авто окремо не потрібно. Окрім цього, ви можете не хвилюватися за збереженість авто під час доставки: страхування автовоза повністю відшкодовує можливі збитки при виникненні непередбачуваних ситуацій. Економія часу та зусиль. Ви можете займатися іншими справами в той час, поки ваш автомобіль доставляють автовозом. Не потрібно витрачати багато часу на поїздку за кордон, перейматися питаннями житла та харчування.

Ви можете займатися іншими справами в той час, поки ваш автомобіль доставляють автовозом. Не потрібно витрачати багато часу на поїздку за кордон, перейматися питаннями житла та харчування. Надійність. Компанія WEST AUTO HUB гарантує якість та безпеку доставки транспорту з-за кордону. Це велика компанія, яка не зникне в разі складнощів чи проблем.

Скільки коштує доставка машини автовозом

Як показує практика, доставка авто з-за кордону автовозом у порівнянні з самостійним пригоном машини економить не лише гроші, але й час. Ціна одного місця на автовозі Німеччина-Україна стартує від 600 євро. Спробуйте порахувати, скільки вам в сьогоднішніх умовах вартуватиме самостійно пригнати авто. Як мінімум, потрібно якось потрапити за кордон. Треба чимось харчуватися і десь ночувати. Потрібно виготовити тимчасові номерні знаки, застрахувати автомобіль, заправити його, оплатити проїзд платними магістралями, та простояти кілька годин (а то і днів) у черзі. Список можна продовжити, проте навіть перелічені витрати уже виходять за межі цієї суми.

Потрібно розуміти, що фіксованої ціни на доставку транспортних засобів з-за кордону автовозом немає. На ціну впливає, крім дистанції перевезення, країна, з якої потрібно привезти авто. У кожній з країн ЄС – свої особливості оформлення експортної документації, що впливає на її вартість. Також вартість перевезення транспортного залежить від класу, розміру та ваги авто. Привезти мікроавтобус чи “паркетник” SUV буде дорожче, ніж авто А-класу.

Як заробляти, не виходячи з дому

Сфера імпорту транспорту змінилася за період карантину, однак кожен може знайти свої переваги у цих змінах, підлаштуватися під нові умови й успішно продовжувати займатися своєю справою пригону авто з-за кордону. Якщо ви представник автомобільного бізнесу, рекомендуємо детальніше поцікавитися, як ввезти автомобіль під розмитнення в Україні у 2021 році дистанційно.

Купити авто, не виїжджаючи за кордон, можна у перевірених продавців, або ж придбати онлайн на аукціоні. Такі інтернет-майданчики дозволяють придбати “не бите” авто з країн Європи – Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Польщі, а також легко пошкоджений транспортний засіб з США та Канади. Привезти авто вигідно автовозом. Це означає, що заробляти можна, не виходячи з дому, організовуючи та контролюючи усі процеси дистанційно.

Менеджери компанії WEST AUTO HUB можуть запропонувати комплексне рішення доставки, розмитнення автомобіля та сертифікації саме для представників автомобільного бізнесу.

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