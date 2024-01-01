Авто с ленд-лиза продают за 23 000$

На одном из сайтов с объявлениями о продаже подержанных авто появился интересный лот. Продают автомобиль, которому уже 85 лет. Но он в относительно неплохом состоянии. Хотя двигатель заменен на аналог советского производства.

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Chevrolet Special DeLuxe 1940 был завезен по ленд-лизу из США для высшего руководства красной армии во вторую мировую войну. Реконструкцию закончили в 2023 году. Авто нынешнему владельцу досталось в наследство.

Заводской 3,5-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель мощностью 85 лошадиных сил, который назывался "Stovebolt Six" заменили на 4-цилиндровый агрегат от “Волги” ГАЗ 2410.