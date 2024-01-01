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Авто з ленд-лізу продають за 23 000$

Раритетний Chevrolet Special DeLuxe, який було ввезено під час другої світової війни, виставлено на продаж у місті Дніпро.
Ленд-лізове авто продають за 23 000$ - Auto24
Євген Гудущан
logo30 травня, 20:20
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На одному з сайтів з оголошеннями про продаж вживаних авто з’явився цікавий лот. Продають автомобіль, якому вже 85 років. Але він у відносно непоганому стані. Хоча двигун замінено на аналог радянського виробництва.

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Chevrolet Special DeLuxe 1940 було завезене по програмі ленд-лізу з США для вищого керівництва червоної армії в другу світову війну. Реконструкцію закінчили у 2023. Саме це авто нинішньому власнику дісталось у спадок.

Заводський 3,5-літровий рядний 6-циліндровий двигун потужністю 85 кінських сил, який називався "Stovebolt Six" замінили на 4-циліндровий агрегат від “Волги” ГАЗ 2410.

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