Справжній "шейховоз" 1988 року продають в Україні за 75 000$

Дивно, але оголошення про продаж фігурує лише на сторінці autobazar_ua1 у соцмережі instagram.com. На популярних онлайн-майданчиках з продажу авто, таких як olx.ua та auto.ria.com, його чомусь немає.

Читайте також: Лише після 870 тисяч кілометрів пробігу на старому Mercedes-Benz загорівся “Check Engine”

Екземпляр, що пропонують в оголошенні, випущено у 1988 році. Під капотом у нього - бензиновий двигун об’ємом 5,6 літра. Заявлений пробіг – усього 126 000 км.

Комплектація: синій велюровий салон Recaro CSE, підголівники з динаміками, відкидні столики, центральна консоль з шахівницею, телевізор на центральній консолі, годинник Cartier оздоблено 24-каратним золотом, медіасистема Clarion 501.

"Шейховоз" - це прізвисько для Mercedes-Benz S-класу в кузові W126. Ці автомобілі, особливо у варіантах зі збільшеною базою, були популярні серед шейхів та інших високопосадовців через їхню розкіш і комфорт.