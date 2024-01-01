Настоящий "шейховоз" 1988 года продают в Украине за 75 000$

Странно, но объявление о продаже фигурирует только на странице autobazar_ua1 в соцсети instagram.com. На популярных онлайн-площадках по продаже авто, таких как olx.ua и auto.ria.com, его почему-то нет.

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Предлагаемый в объявлении экземпляр выпущен в 1988 году. Под капотом у него - бензиновый двигатель объемом 5,6 литра. Заявленный пробег – всего 126 000 км.

Комплектация: синий велюровый салон Recaro CSE, подголовники с динамиками, откидные столики, центральная консоль с шахматной доской, телевизор на центральной консоли, часы Cartier украшены 24-каратным золотом, медиасистема Clarion 501.

"Шейховоз" - это народное название для Mercedes-Benz S-класса в кузове W126. Эти автомобили, особенно в вариантах с увеличенной базой, были популярны среди шейхов и других высокопоставленных чиновников из-за их роскоши и комфорта.