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Настоящий "шейховоз" 1988 года продают в Украине за 75 000$

В Украине выставили на продажу уникальный Mercedes-Benz 1000SEL WALD 1988 года.
"Шейховоз" 1988 года продают за 75 000$ - Auto24
Евгений Гудущан
logo30 мая, 17:40
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Странно, но объявление о продаже фигурирует только на странице autobazar_ua1 в соцсети instagram.com. На популярных онлайн-площадках по продаже авто, таких как olx.ua и auto.ria.com, его почему-то нет.

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Предлагаемый в объявлении экземпляр выпущен в 1988 году. Под капотом у него - бензиновый двигатель объемом 5,6 литра. Заявленный пробег – всего 126 000 км.

Комплектация: синий велюровый салон Recaro CSE, подголовники с динамиками, откидные столики, центральная консоль с шахматной доской, телевизор на центральной консоли, часы Cartier украшены 24-каратным золотом, медиасистема Clarion 501.

"Шейховоз" - это народное название для Mercedes-Benz S-класса в кузове W126. Эти автомобили, особенно в вариантах с увеличенной базой, были популярны среди шейхов и других высокопоставленных чиновников из-за их роскоши и комфорта.

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