Авто с небольшим пробегом часто попадает в ДТП: исследование

Риск покупки на вторичном рынке авто после аварии - одна из многих проблем, беспокоящих покупателей подержанных автомобилей. Исследования показывают, что вероятность повреждений, полученных в течение срока эксплуатации, остается неизменно высокой во всех группах пробега, включая транспортные средства с малым пробегом.

Среди всех транспортных средств, проверенных carVertical, чаще всего попадали в аварии автомобили с пробегом до 50 000 км - 54,67% таких отчетов имели записи о повреждениях. Удивительно, но высокие показатели повреждений наблюдались и среди других транспортных средств с малым пробегом.

Также интересно чем больше пробег у авто, тем больше вероятность того, что он скручен

Например, более 52% авто с пробегом от 50 000 км до 100 000 км имели повреждения. Этот показатель лишь немного снизился до 51,56% для транспортных средств с пробегом от 100 000 до 150 000 км. В дальнейшем, уровень записей о повреждениях остается почти неизменным - 51,5% для авто с пробегом более 500 000 км.

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"Чтобы избежать риска покупки авто, которое имело повреждения в прошлом, все больше покупателей решают проверить историю транспортного средства даже до осмотра", - пояснил Матас Бузелис, руководитель отдела коммуникаций carVertical. "Зная, что любая деталь авто была повреждена, покупатели или даже дилеры могут отвезти его на осмотр и поискать следы дешевых ремонтов. Если удар пришелся на переднюю часть, они ищут коррозию или признаки некачественного ремонта спереди. Это потенциально может помочь с решением, стоит ли покупать такое авто, или искать другой возможности".

Отчеты об истории транспортных средств могут предоставить ценную информацию о прошлом автомобиля, в частности историю повреждений и расхождения показателей одометра, что позволяет покупателям устранить информационную асимметрию и лучше понять реальное состояние транспортного средства. Это может помочь с прогнозированием возможных расходов на владение и принятием взвешенных и обоснованных решений.

Методология

В этом исследовании carVertical проанализировала реальные отчеты об истории автомобилей, полученные пользователями компании с июня 2023 по июнь 2024 года. Обработка миллионов проверок истории автомобиля позволяет компании видеть тенденции, инсайты и прогнозы рынков подержанных автомобилей.