Авто з невеликим пробігом часто потрапляє в ДТП: дослідження

Ризик купівлі на вторинному ринку авто після аварії — одна з багатьох проблем, що турбують покупців уживаних автомобілів. Дослідження показують, що ймовірність пошкоджень, отриманих протягом терміну експлуатації, лишається незмінно високою у всіх групах пробігу, включно з транспортними засобами з малим пробігом.

Серед усіх транспортних засобів, перевірених carVertical, найчастіше потрапляли в аварії автомобілі з пробігом до 50 000 км — 54,67% таких звітів мали записи про пошкодження. Дивно, але високі показники пошкоджень спостерігалися й серед інших транспортних засобів із малим пробігом.

Також цікаво чим більший пробіг у авто, тим більша ймовірність того, що він скручений

Наприклад, понад 52% авто з пробігом від 50 000 км до 100 000 км мали пошкодження. Цей показник лише трохи знизився до 51,56% для транспортних засобів із пробігом від 100 000 до 150 000 км. В подальшому, рівень записів про пошкодження залишається майже незмінним — 51,5% для авто з пробігом понад 500 000 км.

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«Щоб уникнути ризику купівлі авто, яке мало пошкодження в минулому, дедалі більше покупців вирішують перевірити історію транспортного засобу навіть до огляду», — пояснив Матас Бузеліс, керівник відділу комунікацій carVertical. «Знаючи, що будь-яка деталь авто була пошкоджена, покупці чи навіть дилери можуть відвезти його на огляд і пошукати сліди дешевих ремонтів. Якщо удар припав на передню частину, вони шукають корозію чи ознаки неякісного ремонту спереду. Це потенційно може допомогти з рішенням, чи варто купувати таке авто, чи шукати іншої нагоди».

Звіти про історію транспортних засобів можуть надати цінну інформацію про минуле автомобіля, зокрема історію пошкоджень та розбіжності показників одометра, що дозволяє покупцям усунути інформаційну асиметрію та краще зрозуміти реальний стан транспортного засобу. Це може допомогти з прогнозуванням можливих витрат на володіння та прийняттям зважених й обґрунтованих рішень.

Методологія

У цьому дослідженні carVertical проаналізувала реальні звіти про історію автомобілів, отримані користувачами компанії з червня 2023 по червень 2024 року. Обробка мільйонів перевірок історії автомобіля дозволяє компанії бачити тенденції, інсайти й прогнози ринків уживаних автомобілів.