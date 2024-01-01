Автобус "Чистый Луцк" поможет очищать страну от оккупантов

В официальном сообщении не сказано, останется ли это пассажирская версия салона на 19 мест, как это предусмотрено заводом-производителем, или частично сиденья демонтируются и машина станет грузопассажирской для выполнения логистических задач.

Не исключено, что армейцы могут снять все сиденья и это будет довольно вместительный грузовой фургон, которым в одну сторону можно подвозить боеприпасы, продукты, воду, а обратно транспортировать в тыл раненых.

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Как видно из сообщения мэрии, на время передачи микроавтобус Sprinter 312 D 1998 года выпуска имел пассажирское исполнение. Кресла здесь, как и салон, в удовлетворительном состоянии. На окнах даже остались чистые занавески, что свидетельствует о бережном отношении водителя к машине.

Несмотря на то, что автобусу уже 26 лет, он имеет добротное техническое состояние. Ранее он был приписан к Центру управления отходами "Чистый Луцк", о чем в сети есть фотоснимки микроавтобуса с таким госномером и соответствующей корпоративной символикой на внешней поверхности кузова.

В мэрии считают, что, вероятно, подаренная армейцам машина "будет использоваться для транспортировки личного состава или подвоза боекомплекта".

Фото: мэрия Луцка и platesmania.com