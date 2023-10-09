Луцкая громада приобрела специализированный автомобиль для почтительной перевозки из передовой тел погибших защитников: Герои-земляки должны возвращаться из борни на щите и со всеми почестями.

Автомобиль закуплен почти за миллион гривен в рамках реализации гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "На щите". Деньги на это выделены из городского бюджета. Спецтранспорт городской голова Игорь Полищук лично передал Волынскому областному бюро судебно-медицинской экспертизы.

Вместе с руководителем этого учреждения Лилией Вирун и начальником отдела гуманитарных и специальных перевозок Андреем Лигуном мэр осмотрел автомобиль с рефрижераторной установкой в кузове. Это пятиместный Peugeot с двухрядной кабиной и надстройкой изотермического кузова из сэндвич-панелей и усиленной установкой Thermo King.

Читайте также Редкий луцкий пикап в идеальном состоянии

"Пятиместный салон брали из-за необходимости, чтобы менять водителей, поскольку рейсы за телами павших Героев бывают достаточно длительными. В составе экипажа также должны быть санитары, ведь тела необходимо заносить, выносить. Спасибо всем, кто работает в экипажах "На щите" за их непростую работу. Остается пожелать, чтобы такие рейсы происходили как можно реже", – сказал мэр Игорь Полищук.

В Луцкой громаде справедливо считают, что тема последней дороги Героев с фронта домой не должна быть закрытой: соотечественники гибнут в справедливой борьбе против кремлевских супостатов и заслуживают высочайших почестей. Фото: мэрия Луцка

По словам Лилии Вирун, в автопарк учреждения сейчас пять таких автомобилей. Однако после частых и длительных командировок на разные участки фронта имеющийся транспорт быстро выходит из строя и требует замены. Нынешнее обновление подвижного состава усилит мощности: Волынь достойно возвращала и при необходимости будет возвращать своих Героев домой.