Луцька громада придбала спеціалізований автомобіль для шанобливого перевезення з передової тіл загиблих захисників: Герої-земляки мають повертатися з борні на щиті та з усіма почестями.

Автомобіль закуплено за майже мільйон гривень в рамках реалізації гуманітарного проєкту Збройних сил України "На щиті". Гроші на це виділено з міського бюджету. Спецтранспорт міський голова Ігор Поліщук особисто передав Волинському обласному бюро судово-медичної експертизи.

Разом з керівником цієї установи Лілією Вірун та начальником відділу гуманітарних та спеціальних перевезень Андрієм Лігун мер оглянув автомобіль з рефрижераторною установкою в кузові. Це – п’ятимісний Peugeot з дворядною кабіною та надбудовою ізотермічного кузова з сендвіч-панелей і посиленою установкою Thermo King.

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"П’ятимісний салон брали через необхідність, щоб міняти водіїв, оскільки рейси за тілами полеглих Героїв бувають досить тривалими. У складі екіпажу також мають бути санітари, адже тіла необхідно заносити, виносити. Дякую всім, хто працює в екіпажах “На щиті” за їхню непросту роботу. Залишається побажати, щоб такі рейси відбувалися якомога рідше", – сказав мер Ігор Поліщук.

У Луцькій громаді справедливо вважають, що тема останньої дороги Героїв з фронту додому не повинна бути закритою: співвітчизники гинуть у справедливі борні проти кремлівських супостатів і заслуговують найвищих почестей. Фото: мерія Луцька

За словами Лілії Вірун, в автопарк установи нині п’ять таких автомобілів. Однак після частих і тривалих відряджень на різні ділянки фронту наявний транспорт швидко виходить з ладу та потребує заміни. Нинішнє оновлення рухомого складу підсилить потужності: Волинь гідно повертала і буде при потребі повертати своїх Героїв додому.