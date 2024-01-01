Автобус "Чистий Луцьк" допоможе очищати країну від окупантів

В офіційному повідомленні не сказано, чи це залишиться пасажирська версія салону на 19 місць, як це передбачено заводом-виробником, чи частково сидіння демонтуються і машина стане вантажно-пасажирською для виконання логістичних завдань.

Не виключено, що армійці можуть зняти усі сидіння і це буде доволі місткий вантажний фургон, яким в один бік можна підвозити боєприпаси, продукти, воду, а назад транспортувати в тил поранених.

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Як йдеться у повідомленні мерії, на час передачі мікроавтобус Sprinter 312 D 1998 року випуску мав пасажирське виконання. Крісла тут, як і салон, у задовільному стані. На вікнах навіть лишилися чисті фіранки, що свідчить про дбайливе ставлення водія до машини.

Попри те, що автобусу вже 26 років, він має добротний технічний стан. Раніше він приписаний до Центру управління відходами "Чистий Луцьк", про що в мережі є фотознімки мікроавтобуса за таким держномером та відповідною корпоративною символікою на зовнішній поверхні кузова.

В мерії вважають, що, ймовірно, подарована армійцям машина "використовуватиметься для транспортування особового складу чи підвозу боєкомплекту".

Фото: мерія Луцька та platesmania.com