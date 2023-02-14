Полноприводный микроавтобус Torsus содержит два беспилотных аппарата, наземную станцию и передвижной пункт управления.

Фонд “Вернись живым” обустроил в автобусе украинского бренда Torsus комплекс отечественных разведывательных беспилотников PD-2. На днях первый такой комплекс получил одно из артиллерийских подразделений.

Этот разведывательный комплекс украинского производства имеет радиус полета более 200 километров. Он способен отслеживать перемещение движущихся целей, то есть это “глаза” для экипажей HIMARS и других дальнобойных систем.

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В целом Фонд "Вернись живым" законтрактовал в прошлом году 11 таких беспилотных авиационных комплексов. Компания Pulsar разработала специально для них автобус на базе модели Terrastorm, поэтому теперь экипаж сможет с комфортом работать в любое время суток и в любую погоду.

Уже совсем скоро остальные БПАК PD-2 займут свое место в строю и будут работать на победу благодаря донатам, которые перечисляют украинцы на войско через «Вернись живым».

Справка Авто24

Torsus – чешская компания, созданная украинцами, специализирующаяся на изготовлении полноприводных автобусов. Малый фургон Torsus Terrastorm основан на шасси Volkswagen/MA. Он разработан для транспортировки персонала и оборудования к самым далеким местностям мира. Для этого у него полный привод и увеличенный дорожный просвет на 250 мм. Terrastorm оснащен 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 177 л.с. Автобус может перевозить до 17 человек в пассажирской версии, в грузовой его полная может составлять 3,5 или 5,0 тонн. Стоимость грузовой версии – от 74 350 евро.