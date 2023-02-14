Повнопривідний мікроавтобус Torsus вміщує в собі два безпілотних апарати, наземну станцію та пересувний пункт управління.

Фонд “Повернись живим” облаштував в автобусі українського бренду Torsus комплекс вітчизняних розвідувальних безпілотників PD-2. Днями перший такий комплекс отримав один з артилерійських підрозділів.

Цей розвідувальний комплекс українського виробництва має радіус польоту у понад 200 кілометрів. Він здатен відстежувати переміщення рухомих цілей, тобто це “очі” для екіпажів HIMARS й інших далекобійних систем.

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Загалом Фонд “Повернись живим” законтрактував минулоріч 11 таких безпілотних авіаційних комплексів. Компанія Pulsar розробила спеціально для них автобус на базі моделі Terrastorm, тож тепер екіпаж зможе з комфортом працювати в будь-який час доби та за будь-якої погоди.

Вже зовсім скоро решта БпАК PD-2 посядуть своє місце у строю й працюватимуть на перемогу завдяки донатам, які перераховують українці на військо через «Повернись живим».

Довідка Авто24

Torsus – чеська компанія, створена українцями, яка спеціалізується на виготовленні повнопривідних автобусів. Малий фургон Torsus Terrastorm базується на шасі Volkswagen/MA. Він розроблений для транспортування персоналу та обладнання найсуворішими місцями світу. Задля цього у нього повний привід та збільшений дорожній просвіт на 250 мм. Terrastorm має 2,0-літровий дизельний двигун потужністю 177 к.с. Автобус здатний перевозити до 17 осіб у пасажирській версії, у вантажній його повна може становити 3,5 або 5,0 тонн. Вартість вантажної версії – від 74 350 євро.