Жодна з країн офіційно не повідомляла, що надавала для ЗСУ німецько-голандські броньовані розвідувальні машини Fennek.

В Україні були помічені німецько-голандські броньовані розвідувальні машини Fennek, поставку яких раніше не анонсували.

Машина помічена на службі ЗСУ в комплектації з кулеметом 12.7 Browning M2, що може вказувати на походження машин з голландської армії, Аналогічні машини для розвідки стоять на озброєнні і в Бундесвері, але там Fennek комплектується 7.62-кулеметом MG3.

Також цікаво найновіша німецька військова техніка може поставлятись в Україну

Можливо, ці машини були включені в пакет допомоги з боку Німеччини під формулюванням «5 mobile reconnaissance systems». Однак в цьому випадку питання з озброєнням їх кулеметами залишається відкритим.

За інформацією “Мілітарного”, у 2021 році компанія Rheinmetall мала розпочати модернізацію розвідувальних машин Fennek армії Нідерландів. Для цього виробник виготовив 246 оглядових та прицільних приладів LaZ400 вартістю приблизно 36 млн.

Розвідувальні машини з новими прицільними приладами мали отримати кращу здатність розпізнавати ворожі цілі.