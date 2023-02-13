Ни одна из стран официально не сообщала, что предоставляла для ВСУ немецко-голландские бронированные разведывательные машины Fennek.

В Украине были отмечены немецко-голландские бронированные разведывательные машины Fennek, поставку которых ранее не анонсировали.

Машина замечена на службе ВСУ в комплектации с пулеметом 12.7 Browning M2, что может указывать на происхождение машин из голландской армии. Аналогичные разведывательные машины стоят на вооружении и в Бундесвере, но там Fennek комплектуется 7.62-пулеметом MG3.

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Возможно, эти машины были включены в пакет помощи со стороны Германии под формулировкой "5 mobile reconnaissance systems". Однако в этом случае вопрос с вооружением их пулеметами остается открытым.

По информации “Милитарного”, в 2021 году компания Rheinmetall должна была начать модернизацию разведывательных машин Fennek армии Нидерландов. Для этого производитель изготовил 246 обзорных и прицельных приборов LaZ400 стоимостью примерно 36 млн.

Разведывательные машины с новыми прицельными приборами должны были получить лучшую способность распознавать вражеские цели.