Німецький військовий концерн Rheinmetall пообіцяв Україні перспективні танки "Пантера", БМП Lynx та САУ RCH 155.

Україна може стати першим покупцем новітнього німецького танка Panther KF51, серійне виробництво якого ще не налагоджене. Втім, він може вийти з заводу вже через 18 місяців, повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

Глава німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що веде перемовини щодо експорту свого нового танка в Україну.

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KF51 Panther – новітній німецький танк, який вперше був представлений компанією Rheinmetall зовсім нещодавно на виставці Eurosatory 2022. Машина створена на основі шасі основного бойового танка Leopard 2 зі встановленням нової башти, оснащеної 130-мм гарматою.

KF51 Panther від Rheinmetall: німецька "Пантера"

Серійної версії цього танка немає, наразі існує лише його демонстраційний зразок. Паппергер говорить про поставки Panther KF51 "через 15-18 місяців", які можуть бути побудовані на заводах у Німеччині чи Угорщині. Водночас вже після війни – за умови погодження з урядом країни – Rheinmetall готовий побудувати в Україні новий танковий завод.

Крім того, ведуться перемовини про новітні бойові машини піхоти Lynx. Щоправда, якихось конкретних деталей щодо БМП не повідомляється.



БМП Lynx

Звичайно, для постачання танків Panther KF51 та БМП Lynx потрібно погодження німецького уряду. Але навряд чи це буде проблемою.

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Втім, цього разу йдеться не про передачу техніки, а про закупівлю цих новітніх основних бойових танків у рамках контракту. Оскільки вони нові та будуть оснащені передовою електронікою, то й ціна буде відповідною.