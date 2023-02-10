Немецкий военный концерн Rheinmetall пообещал Украине перспективные танки "Пантера", БМП Lynx и САУ RCH 155.

Украина может стать первым покупателем новейшего немецкого танка Panther KF51, серийное производство которого еще не налажено. Впрочем, он может выйти с завода уже через 18 месяцев, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что ведет переговоры по экспорту своего нового танка в Украину.

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KF51 Panther – новейший немецкий танк, впервые представленный компанией Rheinmetall совсем недавно на выставке Eurosatory 2022. Машина создана на основе шасси основного боевого танка Leopard 2 с установкой новой башни, оснащенной 130-мм пушкой.

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Серийной версии этого танка нет, пока существует только его демонстрационный образец. Паппергер говорит о поставках Panther KF51 "через 15-18 месяцев", которые могут быть построены на заводах в Германии или Венгрии. В то же время уже после войны – при согласовании с правительством страны – Rheinmetall готов построить в Украине новый танковый завод.

Кроме того, ведутся переговоры о новейших боевых машинах пехоты Lynx. Правда, каких-либо конкретных деталей по БМП не сообщается.



БМП Lynx

Конечно, для поставки танков Panther KF51 и БМП Lynx требуется согласование немецкого правительства. Но вряд ли это станет проблемой.

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Впрочем, речь идет не о передаче техники, а о закупке этих новейших основных боевых танков в рамках контракта. Поскольку они новые и будут оснащены передовой электроникой, то цена будет соответствующей.