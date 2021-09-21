Прицеп для системы управления беспилотных грузовых автомобилей изготовлен по заказу компании Ferrexpo.

Украинский производитель большегрузных автомобилей компания "АвтоКрАЗ" разработал геолокационные прицеп для системы управления беспилотных грузовых автомобилей, работающих в карьерах предприятий компании Ferrexpo. Об этом пишет Кременчугская газета.

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"Это транспортная база для мобильных точек управления движением беспилотного транспорта на карьерах. Современная добыча руды требует большого количества времени, которое тратится на производство. Используется много большегрузных автомобилей, которые вывозят руду, они управляются компьютерами и работают беспилотно. Для того, чтобы они правильно работали, нужно ими управлять, следить за их движением, контролировать и корректировать. Для этого существуют мобильные точки связи, они автономны, энергонезависимы от источника питания. Это фактически независимая солнечная электростанция, – из-за отсутствия солнца она бесперебойно переходит на питание от аккумулятора. Если аккумулятора не хватает, включается в работу генератор. Она также оснащена 12-метровым шлагбаумом, который может перекрывать зону движения транспорта ", – рассказал главный конструктор ЗАО" АвтоКрАЗ "Сергей Васечек.

Он отметил, что при изготовлении геолокационного прицепа используются детали, изготовленные в Англии, Италии, Германии. Это и контроллеры, и шлагбаумы, транспортная база.

Главный конструктор "АвтоКрАЗа" также сообщил, что это изделие сделано на заказ и по техническим требованиям Полтавского горно-обогатительного комбината. "Это предполагает определенную серию. Только для одного карьера, для одного участка нужно только 15 штук", – добавил он.

По его словам, это не свойственная задача для предприятия, поэтому пришлось изучать данную систему и производить специальные прицепы. Работали над разработкой несколько конструкторов. Активная фаза, когда создали компьютерный образ, приступили к разработке документации – заняла около полугода.