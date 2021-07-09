С расстояния более чем полвека это название звучит совсем иначе: раньше это был не просто бренд, ее имя произносили с уважением и пиететом. И не было нужды задумываться, почему машину назвали "Чайкой".

Представительский седан ГАЗ-13 “Чайка” в начале 1960-х стал одним из тех автомобилей советской страны, которые были нереально далеки от рядовых граждан. Эта машина сменила в линейке ГАЗ-12 ЗИМ, который был намного демократичнее – ЗИМ работал в “Скорой помощи” и такси, заменял маршрутку на трассе Москва – Ялта, и даже продавался в автосалонах, где его могли если не купить (все же 40 тыс. руб!), но пощупать все желающие.

“Чайка” первого поколения была самым стильным советским автомобилем. Другой модели, столь подчиненной одной дизайнерской теме, не было

“Чайка” получилась не такой доступной, как ЗИМ, она служила лишь в Кремле и республиканских министерствах. И только спустя десяток лет, после появления второй генерации, подтоптанные в столицах экземпляры попали в отдельные обкомовские гаражи и дворцы торжественных событий, где они возглавляли свадебные кортежи. Но трудно было упрекать “Чайку” в ее недоступности: куда ей в таксомоторы с таким экстерьером!

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Но первую “Чайку” все равно любили. Потому что в отличие от мрачного, тяжелого даже на вид ЗИМа с его маленькими окошками и унылыми вертикальными линиями она радовала взгляд своей легкостью, прозрачностью, динамкой силуэта и щедрым сиянием хрома. Появление “Чайки” совпало с приходом в страну новой эпохи – так называемой оттепели, и поэтому она воспринималась как один из символов перемен, прогресса и долгожданного движения вперед.

Так случилось, что появление “Чайки” совпало с наступлением новой политической эпохи, и машина стала ассоциироваться с переменами к лучшему

Машину “Чайка” производили на ГАЗе – Горьковском автозаводе (теперь Нижний Новогород), это была топовая модель “газовской” линейки. Кстати, похоже, само расположение города на большой реке повлияло на название роскошного седана.

По рассказам ветеранов завода, название “изобрели” именно на предприятии. Мол, искали имя более легкое и высокое, чем “Волга” – тогдашняя основная легковая модель завода. Хотелось отразить, что новое представительское авто занимает место выше массовой “Волги” – а кто в природе доминирует над Волгой, стремительно и в то же время благородно выписывая свободные, никем не ограниченные траектории? Конечно, чайка!



В 1980-е, когда на смену первой “Чайке” пришло ее второе поколений ГАЗ-14, неактуальные машины отправили из столицы в областные центры – возить свадьбы

Имя для ГАЗ-13 согласовали в высоких кабинетах, и второй (после ЗИЛов-членовозов) в номенклатурной иерархии СССР седан почти на тридцать лет получил бренд “Чайка”.

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Следует сказать, что имя прижилось и в народе. В советские годы и дети, и взрослые любой большой солидный автомобиль часто сравнивали с “Чайкой”: “такой, как “Чайка”, “длинный, как “Чайка” и тому подобное.

Журналистам Авто24 приходилось поездить в хорошо отреставрированном ГАЗ-13 “Чайка”. Судя с нынешних позиций, легкости и скорости в нем не так уж и много, но алюминиевый 195-сильный V8 в паре с 3-ступенчатым автоматом разгоняют седан довольно резво: 20 секунд до сотни не такой уж слабый результат для 2,5-тонного авто. А плавность хода “Чайки” просто несравнима, она действительно плывет над дорогой.

Сейчас “Чайка” – одно из самых дорогих в восстановлении авто: бюджет достигает $50 000. Запчасти, как ни странно, удается доставать, есть и так называемые “новодельные”

Увидеть сегодня “живую” ГАЗ-13 “Чайка” вполне реально, из 3 000 выпущенных экземпляров до наших дней сохранилось и отреставрировано немалое количество машин. Эта модель участвует практически в каждой ретровыставке, где с ней, собственно, и можно познакомиться. Наконец отметим, что сейчас “Чайка” первого поколения – одна из самых дорогих в реставрации машин.

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