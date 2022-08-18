Речь идет о Lamborghini Countach, машине из вкладыша жвачки Turbo, которая сделала истальянскую марку легендарной.

Классический Lamborghini Countach разбили в Норвегии. Фото после аварии опубликовали в Instagram на supercar.fails та Reddit. Скорее всего авария случилась месяц назад.

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Глядя на обломки, можно сказать, что Countach ударился задней левой четвертью в какой-нибудь твердый предмет. Это объясняет серьезные повреждения задней части, а также оси. По всей вероятности, в этой аварии пострадали и другие части, о которых мы ничего не знаем.

Впрочем, даже если он не подходит для управления, Countach можно восстановить. Конечно, будет нелегко найти все необходимые запчасти для ремонта.

Lamborghini Countach начал производиться в 1974 году. К 1990 году на фабрике Sant'Agata Bolognese в Италии было выпущено около 2000 экземпляров. На смену Countach пришел Diablo, который, заменивший Murcielago, и, наконец, современный Aventador.