Йдеться про Lamborghini Countach, машину з вкладки жвачки Turbo, яка зробила італійську марку легендарною.

Класичний Lamborghini Countach побили в Норвегії. Фото після аварії опублікували в Instagram на supercar.fails та Reddit. Швидше всього, аварія сталась місяць тому.

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Дивлячись на уламки, можна сказати, що Countach вдарився задньою лівою четвертю в якийсь твердий предмет. Це пояснює значні пошкодження задньої частини, а також осі. Цілком ймовірно, що в цій аварії постраждали й інші частини, про які ми нічого не знаємо.

Втім, навіть якщо він непридатний для керування, Countach можна відновити. Звичайно, буде нелегко знайти всі необхідні запчастини для ремонту.

Lamborghini Countach почав вироблятись у 1974 році. До 1990 року на фабриці Sant'Agata Bolognese в Італії було випущено майже 2000 примірників. На зміну Countach прийшов Diablo, який, замінив Murcielago, і, нарешті, сучасний Aventador.