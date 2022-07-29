Електромобіль, який перевищує за характеристиками Tesla, потрапив в неприємну аварію.

В результаті ДТП у США електромобіль Lucid Air Dream пошкоджено в передній та задній боки. Такий вид удару трапляється при знесенні автомобіля боком та удар в нерухому споруду або автомобіль.

Битий Lucid Air виставлений на аукціон Copart у США та був проданий 20 липня за 60 500 доларів. Окрім пошкоджених боків, на фото видно зламану підвіску та рульове керування. Це свідчить про те, що відновити машину буде непросто. Невідомо, що стало причиною такого ДТП, але ремонт обійдеться десь у 100 тисяч доларів!

Електромобіль компанії Lucid Motors називали “вбивцею Тесли” через те, що її розробники обіцяли перевершити характеристики всіх автомобілів від Ілона Маска. І це їм частково вдалось. Запас ходу Lucid Air Dream Edition більш ніж на 160 км перевищує показник Tesla Model S Long Range Plus – версії з найбільшим запасом ходу, де він становить 640 км. Тобто теоретично Lucid Air на одному заряді акумулятора може проїхати 820 км! Це вже схоже на запас ходу бензинового чи навіть дизельного авто!

Комплектації з меншим запасом ходу, відповідно, дешевші. Досягти такого видатного запасу ходу електромобілю допомогли батарея ємністю 113 кВт∙год, а також аеродинамічний профіль.

До речі Tesla впроваджує платну підписку на опції

Динамічні характеристики теж на висоті – розгін до 98 км на год за 2,5 сек, максимальна швидкість – 270 км на годину.

Звичайно, ненависникам “Тесли” доводиться платити – найкрутіша версія Lucid Air Dream Edition, яка і втрапила в аварію, коштує у США $169 000.

Втім, чи навчили інженери автомобіль їздити відповідно до заявлених характеристик – велике питання. І ця аварія вказує на можливі проблеми з безпекою такого авто.