Электромобиль, превышающий по характеристикам Tesla, попал в неприятную аварию.

В результате ДТП в США электромобиль Lucid Air Dream поврежден в передний и задний бока. Такой вид удара случается при сносе автомобиля боком и удар в неподвижное сооружение или автомобиль.

Битый Lucid Air выставлен на аукционе Copart в США и был продан 20 июля за 60 500 долларов. Кроме поврежденных боков, на фото видно сломанную подвеску и рулевое управление. Это свидетельствует о том, что восстановить машину будет непросто. Неизвестно, что стало причиной такого ДТП, но ремонт обойдется где-то в 100 тысяч долларов!

Электромобиль компании Lucid Motors называли "убийцей Теслы" из-за того, что ее разработчики обещали превзойти характеристики всех автомобилей от Илона Маска. И это им отчасти удалось. Запас хода Lucid Air Dream Edition более чем на 160 км превышает показатель Tesla Model S Long Range Plus – версии с самым большим запасом хода, где он составляет 640 км. То есть теоретически Lucid Air на одном заряде аккумулятора может проехать 820 км! Это уже похоже на запас хода бензинового или даже дизельного авто!

Комплектации с меньшим запасом хода, соответственно, дешевле. Достичь такого выдающегося запаса хода электромобилю помогли батарея емкостью 113 кВт∙ч, а также аэродинамический профиль.

Кстати Tesla внедряет платную подписку на опции

Динамические характеристики тоже на высоте – разгон до 98 км в час за 2,5 сек, максимальная скорость – 270 км в час.

Конечно, ненавистникам “Теслы” приходится платить – самая крутая версия Lucid Air Dream Edition, которая и попала в аварию, стоит в США $169 000.

Впрочем, научили ли инженеры автомобиль ездить в соответствии с заявленными характеристиками-большой вопрос. И эта авария указывает на возможные проблемы с безопасностью такого авто.