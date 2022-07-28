Платная подписка на опции которые уже есть в автомобиле – новая схема заработка для автомобильных компаний. Tesla также будет использовать эту возможность.

Неограниченный план подключения Tesla, включая навигацию, теперь заканчивается через восемь лет после покупки авто. После этого эти функции будут стоить 10 долларов в месяц.

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Tesla внесла изменения в свой "тарифный план". Срок действия стандартного пакета подключения, добавляющего базовые навигационные функции без просмотра движения в реальном времени или спутниковых карт, а также возможность потоковой передачи музыки через Bluetooth, истекает через восемь лет. После этого за него придется доплачивать.

Восемь лет – это все еще значительный период времени, чтобы иметь включенную навигацию и функции Bluetooth, но это лишь одно примечание для потенциальных покупателей. В то время, когда автомобильные компании ищут больше потоков дохода, вводя плату за подписку на использование уже включенных функций, шаг Tesla по ограничению времени на использование данных, безусловно, ослабляет общий опыт клиентов.