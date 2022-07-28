Платна підписка на опції які вже є автомобілі – нова схема заробітку для автомобільних компаній. Tesla також буде користуватись цією можливістю.

“Необмежений” план підключення Tesla, включаючи навігацію, тепер закінчується через вісім років після покупки авто. Після цього ці функції коштуватимуть 10 доларів на місяць.

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Tesla внесла зміни в свій “тарифний план”. Термін дії стандартного пакета підключення, який додає базові навігаційні функції без перегляду руху в реальному часі чи супутникових карт, а також можливість потокової передачі музики через Bluetooth, закінчується через вісім років. Після цього за нього доведеться доплачувати.

Вісім років — це все ще значний період часу, щоб мати включену навігацію та функції Bluetooth, але це лише одна примітка для потенційних покупців. У той час, коли автомобільні компанії шукають більше потоків доходу, вводячи плату за підписку на використання вже включених функцій, крок Tesla щодо обмеження часу на використання даних, безумовно, послаблює загальний досвід клієнтів.

Інші компанії мають подібний підхід щодо послуг, які вони пропонують. Наприклад, у BMW є карти, які можна оновити через три роки за окрему плату, а більш преміальні навігаційні функції BMW ( і автоматичне дальнє світло ) заблоковані за підпискою ConnectedDrive, яка коштує 50 доларів на рік. І якщо ви хочете мати супутникові карти в Audi, ви будете платити 84,99 доларів на місяць за його преміум-сервіс MMI Navigation Plus.