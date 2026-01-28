Автомобиль с аукциона: какие риски для покупателя

Продажа автомобилей с долгами, залогами или другими юридическими обременениями через электронные аукционы в Украине становится все более распространенной практикой в том числе из-за деятельности ТЦК. Такие транспортные средства часто реализуются в рамках исполнительных производств, процедур ликвидации предприятий или принудительного взыскания активов. Однако после покупки нового владельца ожидает обязательный этап - перерегистрация авто в территориальном сервисном центре МВД.

Ключевым условием для проведения регистрационных действий является полное снятие всех ограничений с транспортного средства. Речь идет об арестах, залогах, запрете на отчуждение, розыск или другие записи, внесены в государственные реестры. Даже при наличии договора купли-продажи или протокола аукциона сервисный центр МВД не имеет правовых оснований для перерегистрации автомобиля, если хотя бы одно ограничение остается активным.

Эксперты отмечают, что именно этот момент чаще всего становится причиной задержек или отказов в предоставлении административной услуги. Покупатели ошибочно считают, что факт приобретения авто на официальном аукционе автоматически гарантирует "чистый" юридический статус транспортного средства. На самом деле процедура снятия обременений может занимать дополнительное время и зависит от действий государственного исполнителя или ликвидатора.

Перед обращением в сервисный центр МВД рекомендовано выполнить несколько обязательных шагов. Во-первых, внимательно проверить весь пакет документов, полученных после завершения аукциона. Во-вторых, убедиться, что ответственное должностное лицо официально сняло все наложенные ограничения. В-третьих, при необходимости самостоятельно проверить информацию о транспортном средстве в открытых государственных реестрах.

Такой подход позволяет избежать повторных визитов в сервисные центры, уменьшить риск юридических осложнений и ускорить процесс оформления права собственности. Для покупателей автомобилей с аукционов это особенно важно, ведь речь идет не только об экономии времени, но и о финансовой безопасности сделки.