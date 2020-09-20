Вы никогда не видели упакованных в деревянный ящик автомобилей? А когда-то такие "подарки" исчислялись тысячами. Говорят, где-то за семью морями и сейчас можно раздобыть такой. Мы искали, где именно.

На просторах интернета снова попалось случайное фото: утилитарный внедорожник в полуразобранном виде, "запрессованный" в деревянный ящик, словно посылка из прошлого. Почему-то подобные картинки вызывают у читателей восторг и умиление. Хотя стоило бы эти машины пожалеть: так паковали автомобили перед отправкой на войну.

Упакованные Willys MB ждут отправления на войну за океан в доках Нью-Йорка. Летом 1945 года из-за окончания Второй мировой такие ящики надолго застряли здесь.

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Лезь в ящик!

Паковать полуразобранный автомобиль в ящик придумали не сегодня. Во Вторую Мировую американцы поставляли своим союзникам ¼-тонные Willys MB и Ford JPW именно в таком виде. Да и для своей экспедиционной армии часть автотехники отправляли именно в таком виде. Это делалось для удобства транспортировки: деревянные ящики, в отличие от собственно автомобилей, можно было штабелировать в трюмах судов один на один в три этажа. Известно, что в таком виде армейские внедорожники транспортировались как минимум в Великобританию и на Тихоокеанский театр военных действий.

Показательно, что с конвейера все машины сходили в 100-процентно готовом виде. А перед тем, как спрятать каждую в ящик, ее обкатывали, и только после того частично разбирали и складывали под деревянную обивку.

Линия упаковки "джипов" на одном из американских автозаводов. Эту машину уже проверили и обкатали, а затем частично разобрали для упаковки.

Схема упаковки "джипов" (так обобщенно в войсках называли все ¼-тонные машины, сделанные по одним чертежам на заводах Willys и Ford) "в коробки" была продумана до мелочей. Такое впечатление, что некоторые взаимные размеры деталей учитывались еще на этапе проектирования автомобиля – посмотрите, например, как точно помещаются открученные колеса в кузове.

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Интересно, что несмотря на появление ящика, "Виллис" не занимал больше места в трюме или на портовом складе. Ширина по сравнению со сложенной машиной практически не изменилась, а высота пакета за счет всех пяти демонтированных колес вышла даже меньшей.

Чтобы снизить высоту полуразобранного "Виллиса", даже амортизаторы подвески были зафиксированы в сжатом положении.

Где купить "джип" в ящике

В обществе американских автофанов до сих пор живы легенды о "джипе в ящике", которые можно было покупать за копейки на распродаже невостребованного имущества американской армии. Есть воспоминания ветеранов, которые рассказывают, что якобы купить упакованную в ящик машину можно было просто на пирсах, где целые пирамиды ящиков не дождались своего отправления за океан из-за окончания войны. Причем часть машин ждала отправки в собранном виде, а часть на несколько лет застряла в ящике – и такие экземпляры при покупке в ту пору котировались ниже.

Судя по форме одежды, фото сделано в тихоокеанском регионе, куда во время Второй мировой Willys MB поставлялись именно в таком виде

Что касается цены, есть более или менее достоверные воспоминания о приобретении в 1946-м новенького Willys за 225 долларов. Также в американских источниках встречаются упоминания о цене $572 и $750 (при том что типичный полноразмерный седан в США стоил тогда в районе $1200 – 2500). Более того – в кругах штатовских ретрофанов говорят, что на старых складах и сейчас можно найти упакованный в ящик "джип" производства периода Второй Мировой.

Мы готовы в это поверить, ведь нам приходилось видеть купленные за океаном новенькие запчасти к Ford GBW, маркированные 1943 годом... Америка – огромная страна, и любой реставратор вам подтвердит, что места для складов с запчастями к машинам прошлых лет на ее просторах более чем достаточно.

Грузовые Studebaker паковали групповым методом, объединяя узлы нескольких машин. Некоторые пролежали так больше 10 лет. На фото – инструкция по сборке

Между прочим, в период Второй Мировой в ящики паковали не только легкие автомобильчики, но и грузовики. И так же не все они успели попасть на войну – в Австралии определенное количество 2,5-тонных Studebaker`ов пролежало в ящиках до конца 1950-х. После чего их – нет, не списали в чермет и не распродали – а собрали и приняли на службу в австралийские вооруженные силы! Откуда последние экземпляры пошли “на дембель” в 1973-м году. Судя по всему, десятилетнее пребывание в ящике на состоянии техники никак не отразилось...

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