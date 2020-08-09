В гамме концептов Запорожского автозавода была очень интересная разработка: утилитарный ЗАЗ-971 повышенной проходимости. Эта опытная машина с приводом 4х4 существовала в нескольких экземплярах, но о ней известно очень мало. Мы нашли кое-что интересное.

Сегодня трудно сказать, почему в начале 1960-х на базе ЗАЗовских машин проектировали сразу два прототипа похожего назначения: утилитарный армейский ЗАЗ-967 ТПК (транспортер переднего края) и ЗАЗ-971. Оба – с простым открытым кузовом, с полным приводом и высоким клиренсом.

ЗАЗовцы планировали создать на базе своих "Запорожцев" недорогие утилитарные машины для армии и деревни. На фото – армейская (короткая) версия ЗАЗ-971

Возможно, таким образом конструкторы пытались нащупать наиболее целесообразную и рациональную схему компоновки. Ведь ТПК имел переднее расположение силового агрегата и "по умолчанию" постоянно активный передний мост, а ЗАЗ-971, имея двигатель с МКП в корме, соответственно, имел постоянный задний привод, а передняя ось подключалась принудительно по необходимости.

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На самом деле ЗАЗ-971 был упрощенным вариантом зазовского грузовика семейства ЗАЗ-970 грузоподъемностью 350 – 400 кг, созданного в те же годы. Заводские конструкторы тогда спроектировали металлический фургон, пассажирский микровэн и пикап – все с несущим кузовом! Прототип 971 (в документах встречается также индекс 971Д) отличался от них прежде всего кузовом из простых штампованных панелей и брезентовым верхом.

Силовой агрегат ЗАЗ-971 расположен сзади. В короткой модификации на его капоте конструкторы устроили задние сиденья.

Причем проектировались сразу два варианта, с короткой и длинной базой, первый для армии, второй для народного хозяйства, точнее – для села. Машина была рассчитана на 4 человек и 400 кг груза. Армейский вариант сделали коротким из соображений логистики, поскольку этот легкий автомобильчик (снаряженная масса 750 кг) планировалось транспортировать авиацией.

Но главное преимущество прототипа 971 – в приводе 4х4. Трансмиссионный вал от коробки передач к переднему мосту шел под днищем, причем был спрятан в трубу, как на транспортере ТПК. Также возле каждого колеса применили понижающий редуктор, что повышало клиренс и позволило уменьшить нагрузку на стандартный 27-сильный двигатель МеМЗ. Правда, из-за редукторов максимальная скорость упала до 70 км/ч.

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Гражданская версия прототипа ЗАЗ-971 имела длинный кузов с собственными дверцами.

В 1962 году было собрано два образца ЗАЗ-971 – один с короткой, второй с длинной базой. Машины прошли первичные испытания по заводской программе, в том числе и на бездорожье, но дальнейшие работы по этой модели прекратили. Очевидно, причиной было то, что в этом же году ЗАЗ получил от государства задачу довести до ума другой утилитарный автомобиль похожего назначения – армейский НАМИ-032М, который перед тем несколько лет проектировался в исследовательском институте НАМИ. С этой задачей Запорожский автозавод справился, у конструкторов получилась амфибия ЗАЗ-967, которая под названием ТПК (или ЛуАЗ-967) была запущена в серийное производство в Луцке.

Свидетельство того, насколько ЗАЗ-971 был готов к производству: в одном советском справочнике он упоминается как авто, уже выпускающееся заводом.

Интересно, что когда выяснилось, что полный привод прототипов 971 работает эффективно, он был смонтирован и на микровэнах семейства ЗАЗ-970. В 1963-м году, когда от идеи утилитарных машин для армии и села уже отказались, для государственных испытаний изготовили по два экземпляра грузового фургона и пассажирского вэна, в том числе – и полноприводные. Машины 4х4 госэкзамены прошли, после чего обе отправили на эксплуатацию на предприятия общественного питания. К сожалению, ни один экземпляр прототипов семейств 970 и 971 до наших дней не сохранился.

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