Вор-неудачник принимал одно неверное решение за другим и в конце получил заслуженную расплату.

Воров, которые крадут посылки с крылец чужих домов, прозвали "крильцовыми пиратами". В период новогодних и рождественских праздников они активизировали свою деятельность и многих людей оставили без подарков. Но, по крайней мере, в одном случае справедливость восторжествовала и вора постигла мгновенная расплата.

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Пользователь форума Reddit под ником SuperDuperDylan разместил видео неудачного ограбления своего крыльца. Как сообщается, этот инцидент произошел в Миссиссози, пригороде Торонто. Интересно, что владелец дома не просто спокойно снимал все на видео, а также общался с преступником.

Сначала владелец дома просто говорил, что вызвал полицию. Когда же Toyota Yaris вора-неудачника застряла в небольшом сугробе снега, владелец дома довольно дружно подсказывал ему, как лучше выехать: "Эй! У тебя же переднеприводный автомобиль, нужно обеспечить сцепление передним колесам". В конце концов, мужчина с камерой даже предлагает вору взять лопату.

"Пирату" так и не удалось сдвинуть Toyota Yaris с места, а на место происшествия приехала полиция. Молодой человек был арестован, а ради чего он остался в дураках – что было в пакете на крыльце, который он пытался украсть – мы так и не узнаем. Возможно, это была только коробка подгузников для малыша.