Крадій-невдаха приймав одне невірне рішення за іншим і врешті отримав заслужену розплату.

Злодіїв, що крадуть посилки з ганків чужих будинків, прозвали “ганковими піратами”. У період новорічних та різдвяних свят вони активізували свою діяльність і багатьох людей залишили без подарунків. Та принаймні в одному випадку справедливість взяла гору і злодія спіткала моментальна розплата.

Дивіться також: Звільнений працівник заводу Mercedes-Benz розбив 69 машин і спричинив збитки на мільйони євро

Користувач форуму Reddit під ніком SuperDuperDylan розмістив відео невдалого пограбування свого ганку. Як повідомляється, цей інцидент стався у Міссіссозі, передмісті Торонто. Цікаво, що власник будинку не просто спокійно знімав усе на відео, а навіть спілкувався зі злочинцем.

Спочатку власник будинку просто казав, що викликав поліцію. Коли ж Toyota Yaris крадія-невдахи застряг у невеличкій кучугурі снігу, власник дому досить дружньо підказував йому, як краще виїхати: “Агов! У тебе ж передньопривідний автомобіль, потрібно забезпечити зчеплення переднім колесам”. Зрештою, людина з камерою навіть пропонує крадію взяти лопату.

“Пірату” так і не вдалось зрушити Toyota Yaris з місця, а до місця події нагодилась поліція. Молодого чоловіка було заарештовано, а заради чого він пошився в дурні – що було в пакунку на ганку, який він намагався вкрасти – ми так і не дізнаємось. Можливо, це була лише коробка підгузків для малюка.