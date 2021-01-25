Кадры аварии показывают аварию и ее последствия, а также спасение чудом оставшегося в живых водителя. Видео не рекомендовано к просмотру людям со слабой психикой.

Автомобили Mercedes-Benz не созданы для того, чтобы летать. По крайней мере пока. Но именно это произошло в центре Лос-Анджелеса, где автомобиль вылетел с эстакады. Машина упала на соседние деревья и сразу вспыхнула, а водитель оказался в ловушке. Весь инцидент был зафиксирован видеорегистратором случайного свидетеля по имени Ферниндо Салазар.

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Как можно увидеть в видео, Салазар остановился и попытался помочь водителю выйти из горящего автомобиля.

"Автомобиль загорелся сразу", – сказал Салазар в интервью NBC Лос-Анджелес. “Я пытался вытащить его. Но мужчина застрял. Он был пристегнут ремнем безопасности. Он попал в ловушку внутри, поэтому было трудно вытащить его”.

Об аварии полиции сообщили около 22:00 в четверг. Очень быстро на место прибыли пожарные и полицейские, которые успешно вытащили мужчину из разбитого “Мерса”. Пожарные заявили, что мужчина был доставлен в местную больницу в тяжелом состоянии, с ожогами и травмами, хотя характер ранений не разглашается. Подробности о непосредственной причине аварии не названы.