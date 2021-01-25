Кадри карколомної аварії показують аварію та її наслідки, а також порятунок водія, що дивом залишився живим. Відео не рекомендовано до перегляду людям зі слабкою психікою.

Автомобілі Mercedes-Benz не створені для того, щоб літати. Принаймні поки що. Але саме це відбулось у центрі Лос-Анджелеса, де автомобіль вилетів з естакади. Машина впала на сусідні дерева і одразу спалахнула, а водій опинився в пастці. Увесь інцидент було зафіксовано відеореєстратором випадкового свідка на ім’я Ферніндо Салазар.

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Як можна побачити у відео, Салазар зупинився і спробував допомогти водієві вийти з палаючого автомобіля.

“Автомобіль загорівся одразу”, – сказав Салазар в інтерв'ю NBC Лос-Анджелес. “Я намагався витягнути його. Та чоловік застряг. На ньому був пристебнутий ремінь безпеки. Він потрапив у пастку всередині, тому було важко витягнути його”.

Про аварію поліції повідомили близько 22:00 у четвер. Дуже швидко на місце прибули пожежники та поліцейські, які успішно витягли чоловіка із розбитого “Мерса”. Поежники заявили, що чоловік був доставлений до місцевої лікарні у важкому стані, з опіками та травмами, хоча характер поранень не розголошується. Подробиці про безпосередню причину аварії не названо.